"Situazione complessa. Ma difendiamo le fiere"

In un momento segnato da una crisi profonda che sta colpendo duramente il comparto della moda e della filiera tessile toscana, va in scena Pitti Filati, la mostra internazionale dedicata al mondo dei filati e del tessuto. Un appuntamento atteso che, anche quest’anno, riesce ad attrarre buyer, aziende storiche e professionisti del settore, nonostante le difficoltà. A fare il punto sul contesto complesso in cui si svolge l’edizione 2025 è Federico Albini, managing director della Albini & Pitigliani e presidente della sezione trasporti e logistica di Confindustria Toscana Nord: "Quella di quest’anno è sicuramente un’edizione complessa di Pitti Filati, perché il comparto sta attraversando un periodo molto delicato. In ogni caso, eventi come questo sono un momento davvero prezioso per stare vicini alle aziende e alle realtà del territorio che, nonostante le mille difficoltà, continuano ad andare avanti".

Albini non nasconde le criticità di un settore che vede anche la filiera del lusso in fase di rallentamento, ma invita a non perdere la fiducia: "I problemi sono noti, anche la filiera del lusso sta attraversando un periodo evidente di flessione, ma a Pitti Filati, dove si incontrano aziende e specialisti del settore, l’umore prevalente è la speranza che presto si possa tornare ai livelli del passato".

E se da un lato si avverte la pressione di un calo generalizzato del fatturato e dell’incertezza globale, dall’altro - spiega Albini - resta vivo un atteggiamento positivo e determinato: "Nonostante le difficoltà, in questa fiera l’umore prevalente è l’ottimismo. Certo, un po’ di paura e preoccupazione ci sono, ma le potenzialità e il valore del settore sono note".