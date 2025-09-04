L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
L'attenzione sul ceto medio
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gelaterie ToscanaLocale vip SantanchèChiude storica bottegaElezioni regionali ToscanaMonolocali FirenzePuccini, la mostra
Acquista il giornale
CronacaEsce per fare alcune commissioni e scompare. L’appello della famiglia di Riccardo Salvietti
4 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Esce per fare alcune commissioni e scompare. L’appello della famiglia di Riccardo Salvietti

Esce per fare alcune commissioni e scompare. L’appello della famiglia di Riccardo Salvietti

L’uomo, 69 anni di Pontassieve, non rientra a casa da 4 giorni. La moglie gli rivolge un accorato appello: "Sei tutta la nostra vita, qualsiasi problema possa esserci stato si può risolvere"

Riccardo Salvietti, 69 anni di Pontassieve

Riccardo Salvietti, 69 anni di Pontassieve

Per approfondire:

Pontassieve (Firenze), 4 settembre 2025 – Sono in ansia da lunedì la moglie e la figlia di Riccardo Salvietti, 69 anni di Pontassieve. L'uomo, pensionato, è uscito di casa per sbrigare una commissione a Ponte a Ema e non ha più fatto ritorno. Il telefono ha squillato a vuoto per alcune ore, poi il silenzio. Non è stata rintracciata neanche la macchina, una Fiat Punto di colore blu.

In seguito alla denuncia presentata dalla famiglia, sono state visionate le telecamere del Comune di Pontassieve, che inquadrano soltanto l'auto che esce dal territorio comunale. La moglie gli rivolge un accorato appello: "Sei tutta la nostra vita, qualsiasi problema possa esserci stato si può risolvere". A sollecitare le ricerche anche gli avvocati Massimiliano Manzo e Manfredi Ruggiero.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

CasaDenunciaCarabinieri