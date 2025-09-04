Esce per fare alcune commissioni e scompare. L’appello della famiglia di Riccardo Salvietti

Pontassieve (Firenze), 4 settembre 2025 – Sono in ansia da lunedì la moglie e la figlia di Riccardo Salvietti, 69 anni di Pontassieve. L'uomo, pensionato, è uscito di casa per sbrigare una commissione a Ponte a Ema e non ha più fatto ritorno. Il telefono ha squillato a vuoto per alcune ore, poi il silenzio. Non è stata rintracciata neanche la macchina, una Fiat Punto di colore blu.

In seguito alla denuncia presentata dalla famiglia, sono state visionate le telecamere del Comune di Pontassieve, che inquadrano soltanto l'auto che esce dal territorio comunale. La moglie gli rivolge un accorato appello: "Sei tutta la nostra vita, qualsiasi problema possa esserci stato si può risolvere". A sollecitare le ricerche anche gli avvocati Massimiliano Manzo e Manfredi Ruggiero.