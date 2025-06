Renai, festa in spiaggia per i 25 anni del parco

Il Parco dei Renai compie venticinque anni e festeggia riaprendo la spiaggia dopo l’ondata di maltempo del marzo scorso e i successivi lavori. La festa si terrà domani, con un intero pomeriggio dedicato all’anniversario. "A distanza di 25 anni dall’apertura – ha spiegato il sindaco di Signa Giampiero Fossi – la nostra amministrazione, insieme alla società di gestione del Parco, intende promuovere i risultati ottenuti e presentare i nuovi interventi per il futuro. In tutti questi anni il Parco, il "mare dei fiorentini", è diventato un punto di riferimento per tutta l’area metropolitana". "Da un’area fortemente degradata a un piano di recupero per realizzare un parco naturale aperto al pubblico – ha commentato Andrea Marzi, amministratore delegato della società Isola dei Renai -. Da 25 anni il parco dei Renai garantisce ai cittadini dell’area metropolitana uno spazio gratuito dove passare il tempo libero con tante attrazioni e servizi che hanno reso la nostra oasi verde un modello di collaborazione tra pubblico e privato".

Domani, la cerimonia ufficiale si svolgerà alle ore 17.30, al lotto zero, con gli interventi delle autorità comunali e regionali. Ma prima ancora (ore 15), ci sarà l’apertura al pubblico della spiaggia in sabbia naturale del lotto 1, che ha appena visto la conclusione delle complesse attività di rigenerazione dopo le ondate di piena dei mesi scorsi. Lo stabilimento, dunque, è pronto ad accogliere nuovamente i bagnanti e, tra pochi giorni, darà il via a una nuova stagione di nuotate e abbronzatura.

A seguire, l’intrattenimento per bambini e ragazzi con "Gioca la Mente" (dalle 16 alle 19), fra laboratori e bolle di sapone giganti. Infine, alle 19, alle 21 e alle 22 l’esibizione della streetband "The Fantomatik Orchestra".

Lisa Ciardi