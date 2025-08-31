Problemi nel cantiere. Richiamata la ditta

A volte ritornano. Soprattutto quando i lavori fatti non sono come avrebbero dovuto. Partono domani gli interventi per correggere le criticità emerse nella pavimentazione stradale all’altezza dell’intersezione tra piazza della Repubblica, via Aleardi e via Leopardi.

Dopo un sopralluogo sul posto, il Comune ha richiamato la ditta esecutrice. Da domattina partiranno le operazioni di ripristino della pavimentazione. Ovviamente il cantiere determinerà delle deviazioni. Vediamole. Dalle 5 di domattina fino al 13 settembre incluso è stato fissato il divieto di transito e di sosta 0-24 su entrambi i lati della carreggiata in via Alfieri (dall’intersezione con via Manzoni e via De Amicis fino all’intersezione con piazza della Repubblica), divieto di transito su tutta l’area dell’intersezione tra piazza della Repubblica, via Manzoni, via De Amicis e via Alfieri, divieto di transito e di sosta su entrambi i lati della carreggiata in via Manzoni (per un tratto di 15 metri dall’intersezione con via De Amicis, via Alfieri e piazza della Repubblica in direzione via San Bartolo in Tuto).

Torna anche il doppio senso di marcia in via Manzoni (tratto compreso tra l’intersezione con via San Bartolo in Tuto e il tratto interdetto alla circolazione), e in via De Amicis (tratto compreso tra l’intersezione con via Monti, piazza Togliatti e il tratto interdetto alla circolazione. Dal 15 al 26 settembre, divieto di transito, con divieto di sosta 0-24 su ambo i lati, in piazza della Repubblica (tra via Leopardi e via Aleardi, in direzione via Giusti). Istituito il doppio senso in via Leopardi (tratto compreso tra l’intersezione con piazza Benini), via Aleardi (all’intersezione con via Zanella) e in piazza della Repubblica (intersezione con via Giusti).