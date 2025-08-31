Porto di Mezzo, ora il marciapiede. Presto più sicurezza sulle strade

La frazione di Porto di Mezzo, a Lastra a Signa, avrà finalmente marciapiedi adeguati. Il Comune ha infatti ricevuto un finanziamento di 50mila euro dalla Regione Toscana a seguito della partecipazione a un bando sulla sicurezza stradale. Il marciapiede nascerà nel tratto di via Livornese fra piazza Gramsci e l’incrocio con via Cesare Pavese, sul lato destro della carreggiata, in direzione Montelupo, per circa 140 metri di lunghezza. Per la completa realizzazione del progetto, il Comune aggiungerà le restanti risorse per arrivare al quadro economico finale che ammonta a 105mila euro. Vista la presenza di passi carrabili e di numerosi accessi alle abitazioni, il marciapiede si adatterà il più possibile alle quote attuali degli ingressi delle residenze, garantendo comunque la larghezza di 150 centimetri per il transito nei due sensi di persone in carrozzina. Nei restringimenti necessari la larghezza sarà comunque superiore ai 90 centimetri.

"Il progetto – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – riguarda la messa in sicurezza dei pedoni, con la realizzazione di un nuovo marciapiede che partirà proprio in prossimità della scuola primaria di Porto di Mezzo. Sull’intervento, non di semplice realizzazione dal punto di vista tecnico, a causa di quote diverse della sede stradale, avevamo già pronto un progetto e stanziato finanziamenti, vista anche la richiesta emersa durante alcuni incontri con i cittadini della frazione. Siamo comunque riusciti a intercettare risorse regionali grazie alla partecipazione a un bando proprio sul tema della sicurezza stradale. I fondi andranno a finanziare quota parte del progetto ed entro fine anno contiamo di poter vedere realizzato il nuovo marciapiede".

