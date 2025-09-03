Pontassieve e Pelago. Il patto anti speculazioni

Nuove regole condivise per costruire, tutelare e valorizzare il territorio di Pontassieve e Pelago. Entra ufficialmente in vigore il nuovo piano operativo intercomunale dei Comuni di Pontassieve e Pelago. Si tratta di un importante strumento di pianificazione condivisa che guiderà lo sviluppo e la gestione del territorio nei prossimi anni. Per la prima volta, i due Comuni adottano un’unica visione urbanistica, con regole comuni per l’edilizia, l’uso del suolo e la trasformazione del territorio. Un cambiamento che semplifica le procedure e offre maggiore chiarezza a cittadini, tecnici e imprese.

"Il piano guarda con attenzione alle sfide del presente e del futuro – spiegano in una nota i due sindaci, Carlo Boni e Nicola Povoleri – mettendo al centro alcuni principi fondamentali. Al primo posto c’è la qualità della vita, promossa attraverso uno sviluppo urbano più equilibrato, che punta a migliorare gli spazi già esistenti evitando nuovo consumo di suolo. In quest’ottica, un ruolo centrale lo assume la rigenerazione delle aree urbane, con interventi orientati al recupero e alla riqualificazione di edifici e spazi già costruiti, privilegiando il riuso del patrimonio esistente rispetto alla nuova edificazione. Un altro aspetto centrale è il rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Il piano è stato infatti dichiarato conforme al piano paesaggistico regionale della Toscana, il che significa che ogni trasformazione del territorio sarà valutata per garantire la tutela e la valorizzazione dei luoghi, della natura e del patrimonio storico-culturale. Infine, il nuovo piano introduce una visione integrata che riconosce l’importanza di mantenere un equilibrio tra città e campagna. Qui ogni trasformazione sarà possibile solo se coerente con l’identità rurale e rispettosa delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche".

Alla redazione del piano hanno contribuito non solo gli uffici tecnici comunali, ma anche cittadini, associazioni, professionisti e operatori economici, coinvolti attivamente durante le fasi di partecipazione pubblica. L’approvazione è avvenuta con deliberazioni dei consigli comunali di Pontassieve e Pelago, entrambe nello scorso mese di luglio, concludendo in questo modo un percorso fondamentale per il territorio, che rafforza la collaborazione intercomunale come strumento strategico per il governo locale e fornisce una normativa edilizia e urbanistica unica valida per entrambi i territori.