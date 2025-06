Più servizi per dare slancio al turismo

Inaugurato a San Casciano il nuovo ufficio turistico che fornirà informazioni e farà anche da agenzia di incoming. La sede è presso la Pro Loco guidata da Francesco Guarducci ed è gestito da Co&So. San Casciano offre un nuovo strumento con la stagione turistica ormai entrata nel vivo con le innumerevoli iniziative legate alla tradizione e alla cultura locale, disseminate nelle diverse frazioni che compongono il territorio.

L’Info Point si occuperà di erogare informazioni puntuali sull’offerta turistica e ricettiva, servizi al turista, risorse storico – artistiche e naturalistiche e relativa accessibilità, offerta enogastronomica compreso enoturismo e oleoturismo, e artigianale; itinerari turistici, escursionistici o cicloturistici compresa la Via Romea Sanese, fiere, mercati, eventi, manifestazioni, tempo libero e sport, indicando orari e localizzazioni. Ma anche mezzi di trasporto pubblici con indicazione di percorsi, orari, modalità di acquisto del biglietto oltre ai servizi essenziali.

Tra le attività anche quelle inerenti l’agenzia di viaggio, ovvero lo sviluppo, l’organizzazione e la commercializzazione di incoming per il turismo individuale e di gruppo, l’attività di organizzazione e vendita di "pacchetti" turistici. Per il sindaco Roberto Ciappi "l’obiettivo è accogliere i visitatori e le visitatrici e far vivere al meglio l’esperienza Chianti a chi sceglie di realizzare la propria meta nel nostro bellissimo territorio ma anche offrire un punto di riferimento ai cittadini e alle cittadine".

Andrea Settefonti