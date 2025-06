Alloggi Erp a 12 famiglie: tempi più rapidi

Consegnate le chiavi a 12 nuove famiglie assegnatarie di alloggi Erp. La cerimonia si è svolta nella Sala consiliare del Comune alla presenza del sindaco Andrea Tagliaferri (nella foto) e dell’assessore alle Politiche abitative Lorenzo Ballerini ed è stata anche l’occasione per un bilancio del lavoro portato avanti dall’amministrazione, in questo specifico ambito, negli ultimi mesi.

Dal gennaio 2025 a oggi, in particolare, sono stati assegnati 34 alloggi, un dato che – secondo il Comune - segna una svolta rispetto al passato: negli ultimi 10 anni, la media annuale era infatti di 8,1 assegnazioni. Risultato reso possibile grazie anche all’impegno della giunta che ha stanziato 300mila euro per la ristrutturazione degli immobili, e al lavoro operativo dell’ente gestore Casa Spa e degli uffici comunali competenti.

Tra le 34 assegnazioni, 4 sono avvenute attraverso la formula dell’auto-recupero, grazie alla quale gli assegnatari hanno anticipato la spesa per i lavori, accorciando così i tempi di attesa. Ad oggi, sono già in corso i lavori su altri quattro alloggi, mentre tre unità sono pronte per l’assegnazione in auto-recupero e tre ulteriori abitazioni vedranno l’avvio dei cantieri nelle prossime settimane.