Nuovi alloggi popolari alla Grotta. Accordo tra Comune ed Erp. Dalla Regione arrivano 6 milioni

Ventotto nuovi alloggi in via Murlungo alla Grotta. Ora i soldi ci sono. Dopo la firma della stipula Tra Comune di Carrara ed Erp, in questi giorni è arrivata la notizia che palazzo civico è stato ammesso nella graduatoria egli enti che aveva richiesta alla Regione Toscana di poter accedere ai finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Di realizzare questi alloggi di edilizia residenziale pubblica se ne parlava da tempo, ma adesso dalla Regione arriveranno 6milioni di euro che consentiranno di realizzare materialmente le case. Una piccola boccata di ossigeno al problema della fame di alloggi, che in città è molto alta. Una notizia che piacerà a tutti quelli che stanno aspettando di avere una casa popolare e che fino ad oggi non sono riusciti ad ottenerla. Erp sarà il soggetto attuatore delle costruzioni, mentre il Comune di Carrara sarà il beneficiario. Per rispettare compiti e tempistiche, quelle richieste dalla Regione, Erp e palazzo civico hanno sottoscritto una convenzione dove è previsto che la progettazione del complesso residenziale debba avvenire entro il 2025, mentre l’affidamento dei lavori dovrà avvenire entro il 2026. I nuovi alloggi dovrebbero essere pronti per la fine del 2028. Il rispetto del cronoprogramma della Regione sarà fondamentale per non vedere una riduzione dei fondi a disposizione, e per garantire che i tempi siano quelli richiesti Comune ed Erp dovranno costantemente aggiornare Artea, un organismo intermedio appositamente costituito per assolvere a questo scopo. Entro il 5 luglio e il 10 gennaio i due enti dovranno inviare due relazioni, sottoscritte dal Rup, in cui si relaziona lo stato dell’arte. Il Comune di Carrara promotore e coordinatore dell’intervento di realizzazione dell’opera pubblica comunale, e in quanto proprietario degli alloggi dovrà sovrintendere e coordinare tutte le attività necessarie a concludere l’intervento edilizio.