Ambitour fa tappa in Mugello

Firenze, 9 maggio 2025 - “Alla scoperta del Mugello, tra palcoscenico, buone maniere ed eleganza senza tempo”. La Comunità di Ambito Turistico del Mugello descrive in questo modo l’esperienza di visita che proporrà, giovedì prossimo 15 maggio, ai partecipanti alla nuova tappa di AmbiTour Experience, l’iniziativa realizzata da Toscana Promozione Turistica ed Anci Toscana rivolta alla scoperta delle 28 Comunità di ambito turistico in cui è suddivisa la regione attraverso visite, attività ed esperienze riservate a sindaci, assessori e personale degli Ambiti. Obiettivo, rafforzare dall’interno la Destinazione Toscana, conoscersi e creare occasioni di relazione fra le amministrazioni. Afferma in una nota Federico Ignesti, sindaco di Scarperia e San Piero, delegato per il turismo dell'Unione montana dei comuni del Mugello: “Fin dalla sua nascita, AmbiTour ha rappresentato uno strumento concreto per dare vita a collaborazioni tra Comunità di ambito turistico gettando la basi per la nascita di reti, magari non prefigurate in partenza, per lo sviluppo di un prodotto turistico interterritoriale. Per questo, è particolarmente stimolante l’interazione tra Ambiti, amministrazioni, uffici turistici e operatori per ideare, e poi sviluppare e mettere in pratica, azioni condivise. AmbiTour rappresenta un’iniziativa di valore proprio perché lungimirante”. Il Mugello, incantevole terra toscana, offre paesaggi mozzafiato, borghi storici e un ricco patrimonio artistico e culturale. I suoi nove comuni custodiscono ville medicee, musei e chiese, oltre a tradizioni artigianali e gastronomiche uniche. Una destinazione autentica da esplorare con lentezza. I percorsi di scoperta del territorio partiranno Scarperia e San Piero, un comune dove la promozione delle arti valorizza la produzione locale e internazionale, rendendola accessibile a tutti attraverso performance e incontri diretti con gli artisti. Qui, il teatro diventa strumento di inclusione e sviluppo dell’intelligenza emotiva e gli eventi uniscono arte, territorio e istituzioni, creando connessioni tra cultura e realtà produttive. Il ritrovo dell’AmbiTour sarà presso lo Spazio Brizzolari, spazio multifunzionale artistico. Dopo il consueto momento informativo a cura di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana, Anci Toscana e Comunità di ambito con focus su strumenti e opportunità in ambito turistico, partirà la prima esperienza. Nello Spazio Brizzolari il gruppo parteciperà a due attività immersive e coinvolgenti che uniscono divertimento e cultura. Saranno infatti al centro dell’esperienza, diventando per un giorno protagonisti ed attori, attivando il pensiero critico e la collaborazione. Dopo un aperitivo al "Passaguai" di Borgo San Lorenzo – con degustazione del “Leonetta”, liquore nato a Vicchio - la pausa pranzo al ristorante Teatro dei Medici sarà a base di sapori del territorio ed accompagnata da vini locali presentati dalle associazioni Appennino Toscano - Vignaioli di Pinot Nero e Provimu. La conclusione sarà sul rinomato gelato de Le Delizie di Alessio Calamini. Il successivo trasferimento a Scarperia e San Piero sarà per vivere esperienze all’aria aperta presso il Golf Club Poggio dei Medici. Qui i partecipanti si alterneranno in gruppi per svolgere due attività: la prima lungo la Via degli Dei, dove una guida ambientale sensibilizzerà il pubblico sulle “buone maniere” da tenere nei confronti dell’ambiente e accompagnerà il gruppo in una camminata alla scoperta di questo sentiero con certificazione sostenibile; la seconda sarà legata al mondo del golf. La Comunità di Ambito del Mugello è composta da nove comuni: Barberino di Mugello (capofila), Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, San Godenzo, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio. L’Ambito si è dotato di una Dmc, una Rti di imprese formata da Cristoforo scs, MugelTravel e Cescot. Ha anche dato vita a una DMO: i comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, San Godenzo, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero e Vicchio hanno firmato una convenzione per la gestione associata delle funzioni di informazione turistica in rete e promozione a carattere sovra comunale. La Comunità di Ambito del Mugello dispone di un portale di destinazione di Ambito: mugellotoscana.it.