Sagre, che passione. Tartufi, ortiche e stand. Il gusto è fuori porta

Fine settimana all’insegna di feste e sagre paesane. La Festa dello Sport e Palio de’ Ciuchi di Cerbaia Val di Pesa, festeggia oggi e domani la 38ª edizione. La corsa dei ciuchini vede domani sera gareggiare al campo sportivo le quattro contrade del paese: Villaggio, Sugana, Pesa e Cerbaia Nova presso il campo sportivo. La gara sarà preceduta dalla sfilata storica per le vie del paese con costumi medievali, conclusione alle 23 con i fuochi d’artificio. Sport, cultura e stand gastronomico sono i protagonisti.

Al circolo Arci di Cellai, frazione di Rignano sull’Arno, da stasera a domani (solo a cena) gran finale della 46ª Sagra del tartufo. La gastronomia è abbinata a musica, ballo liscio, spettacoli, con stand di Associazioni del territorio e solidarietà per la Cooperativa Sociale ‘Lettera Otto’. Sulla tavola tanti prodotti a km 0, piatto forte è l’uovo al tegamino con tartufo, insieme a lasagne, penne strascicate, carne alla brace e tanto altro.

A San Donato in Poggio oggi e domani c’è l’Infiorata del Corpus Domini. Ritrovo in Via del Giglio 11: oggi alle 10 raccolta e preparazione dei fiori, alle 14,30 allestimento grafico. Domani si concluderà la stesa dei tappeti fioriti con appuntamento al giardino della Pieve. Alle 17,30 si svolgerà la Processione per le vie del paese. Evento di richiamo a Sambuca Val di Pesa dove stasera e domani si terrà la 11ª edizione della Sagra dell’Ortica con spettacoli e attività all’aria aperta. Una sagra che valorizza la tradizione gastronomica chiantigiana basata sull’uso dell’ortica in cucina, con ricette della cultura contadina. Il Bar dei Rioni proporrà aperitivi, gelati, panini, dolci e bibite. Al campo sportivo ‘Andrea Pazzagli di Ponte a Niccheri ‘Festa della Birra’ organizzata dal Grassina calcio nei giorni 21,22, 26, 27, 28 e 29 giugno. Stand gastronimici e bracieria, con birra alla spina di varie qualità, giochi per bambini e dj set.

Francesco Querusti