Firenze
CronacaPiero Pelù, in 2mila al concerto per la Palestina. Tutto esaurito alle Cascine
18 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Piero Pelù, in 2mila al concerto per la Palestina. Tutto esaurito alle Cascine

Il rocker: “La situazione a Gaza e in Cisgiordania sta precipitando”. Annunciata una seconda edizione a giugno 2026

Piero Pelù, tutto esaurito alle Cascine

Piero Pelù, tutto esaurito alle Cascine

Firenze, 18 settembre 2025 – In 2mila hanno partecipato questa sera, giovedì 18 settembre, all’S.O.S. Palestina!, il concerto-manifesto ideato da Piero Pelù all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze, sold out da giorni. 

Tantissime persone presenti, le bandiere palestinesi in cielo. “La situazione a Gaza e in Cisgiordania sta precipitando sempre di più. Ora c’è anche il black-out della rete – ha detto Piero Pelù –, per nascondere i crimini di guerra dell’esercito israeliano. Stiamo assistendo in diretta a un massacro di civili inermi, di operatori umanitari, di giornalisti. Per questo chiediamo a gran voce: pace, pace, pace!”. 

Un evento nato per sostenere le attività umanitarie di Medici senza Frontiere in Palestina, e che ha riunito alcune delle voci più forti e libere della musica italiana in una serata "intensa, partecipata, necessaria", da Roy Pace a Ginevra Di Marco, da Bandabardò agli Afterhours.

"Chiediamo pace in Palestina, in Ucraina, in Sud-Sudan, in Congo, in Myanmar, in Yemen e negli altri 50 paesi del mondo", ha aggiunto il rocker fiorentino. Pierò Pelù non ha usato mezzi termini: ha parlato di genocidio, di responsabilità, di giustizia internazionale. "I criminali di guerra e i loro collusi devono essere consegnati alla Corte di giustizia dell'Aja prima possibile perché non ci sarà mai un mondo giusto e in pace senza la giustizia ed il rispetto dei diritti umani da parte di tutti noi".

L'ex frontman dei Litfiba ha annunciato che ci sarà anche una seconda edizione: S.O.S. Palestina 2 è già in calendario per il 20 giugno 2026. Pelù ha poi lasciato spazio alla testimonianza di Medici senza Frontiere, con le parole di Angelo Rusconi, operatore umanitario e capo progetto a Gaza.

© Riproduzione riservata