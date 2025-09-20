Migliaia in corteo per la Palestina. L’urlo di Firenze: "Stop al genocidio". Rifredi-Isolotto, traffico paralizzato

In tantissimi scendono in piazza per manifestare in sostegno del popolo palestinese e il traffico va in tilt sull’asse Rifredi-Isolotto. Ieri, nella giornata di sciopero generale indetto dalla Cgil, si è svolto un partecipato corteo per le strade di Firenze: secondo gli organizzatori 20mila, secondo la questura 5mila persone. Al grido ’Free Palestina’, tra bandiere della pace, della Palestina e vessilli del sindacato, il corteo fiorentino – dove sono confluiti anche i territori di Prato e Pistoia – è partito dopo le 17 da piazza Dalmazia per arrivare in piazza dell’Isolotto dove si sono tenuti i comizi finali. E, così, i primi problemi al traffico si sono verificati in viale Redi: lunghe code hanno paralizzato poi tutta la zona.

I manifestanti durante il percorso hanno improvvisato due flash mob: il primo in via Mariti dove i manifestanti si sono sdraiati a terra mentre dagli altoparlanti usciva il suono originale delle persone sotto le bombe a Gaza; durante il secondo, al piazzale delle Cascine, sono state schierate le barchette di carta in sostegno della Global Sumud Flotilla. I manifestanti, inoltre, hanno esposto uno striscione su un ponte in zona piazza Puccini con la scritta ’Stop accordi economici e militari con Israele subito’.

"Oggi (ieri, ndr) il mondo del lavoro è con noi, qui in piazza a Firenze, per fermare la mattanza a Gaza. Lavoratori e lavoratrici non vogliono stare in silenzio davanti a questa tragedia e si sono mobilitati per dire no all’indifferenza. Firenze, città di diritti e solidarietà e pace, risponde ancora alla chiamata per fermare questa carneficina. Non ci fermeremo finché non si fermeranno" le parole del segretario generale Cgil Firenze, Bernardo Marasco al corteo insieme al segretario Cgil Toscana Rossano Rossi, all’imam Izzedin Elzir, al governatore della Toscana Eugenio Giani e alla sindaca di Firenze Sara Funaro. "Un grazie di cuore alla Cgil per aver lanciato questa iniziativa importante le nostre città non devono stare in silenzio. Firenze non è mai stata in silenzio e dovrà continuare a tenere alta la voce per quello che è un vero massacro: vanno messe in campo tutte le iniziative possibili, l’escalation purtroppo è così drammatica che l’attenzione va alzata sempre di più. Questo è un fiume di persone straordinarie che attraverserà tante strade della nostra città, per mandare un segnale più chiaro: noi siamo con il popolo oppresso dei palestinesi, noi siamo per la pace e per la fine di questa guerra scellerata" il commento di Funaro.

Barbara Berti