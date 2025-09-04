L'attenzione sul ceto medio

Raffaele Bonanni
Firenze
CronacaFirenze, corteo per Gaza: la manifestazione sfila in città da piazza Dalmazia
4 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Firenze, corteo per Gaza: la manifestazione sfila in città da piazza Dalmazia

Il flashmob nel giorno della partenza della Sumud Flotilla per le coste della Palestina. A organizzare l’evento il Collettivo di Fabbrica Gkn. Eventi analoghi sono stati organizzati in altre città della provincia di Firenze e toscane

Due momenti della manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla (Fonte, pagina Facebook Collettivo di Fabbrica Gkn)

Due momenti della manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla (Fonte, pagina Facebook Collettivo di Fabbrica Gkn)

Firenze, 5 settembre 2025 – E’ partito da piazza Dalmazia per poi sfilare in città il flashmob per Gaza organizzato dal Collettivo di Fabbrica Gkn. A sfilare, tante sigle dell’associazionismo. Il corteo si è svolto nella serata del 4 settembre. L’occasione era la partenza della Sumud Flotilla dalla Sicilia per le coste di Gaza. La missione che vede come partecipanti attivisti di tutto il mondo intende creare un corridoio umanitario per la Palestina. La flotilla è composta da una cinquantina di imbarcazioni. “Firenze lo sa da che parte stare”, era lo striscione in testa al corteo. Molte le bandiere palestinesi. 

Il Collettivo di Fabbrica spiega che per sottolineare il collegamento “tra le diverse lotte, il giorno successivo, venerdì 5 settembre, l’appuntamento è davanti ai cancelli della ex Gkn, con il dj set di lotta “Ma se vuoi, qui tra noi, il futuro”, con Ivreatronic (Cosmo e Enea Pascal) a partire dalle 21. Alle 22 la musica verrà fermata di colpo per un Urlo per Gaza”.

Manifestazioni per la Palestina si sono svolte, nella serata del 4 settembre, in diverse città della provincia di Firenze tra cui Pontassieve e anche in varie zone della Toscana. A Pisa, nel tardo pomeriggio, gli studenti avevano invaso la stazione ferroviaria bloccando i treni.

© Riproduzione riservata