Piero Pelù, musica per la Palestina. Concerto con collegamento alla Flotilla

"In Palestina è in atto un vero genocidio che ha una lunghissima e controversa storia alle spalle. In questo preciso momento il governo israeliano sionista di Netanyahu prosegue il suo impunito e megalomane massacro di bambini, donne, uomini, medici, giornalisti, operatori umanitari e l’invasione armata del territorio palestinese si è fatta ancora più violenta". È la denuncia che il rocker Piero Pelù urla dal programma tv di Stefano Massini ’Riserva Indiana’ (nella puntata di ieri sera, ndr) e che oggi rilancerà dal palco delle Cascine dove si svolgerà ’Sos Palestina!’, il grande concerto, da lui ideato, per finanziare Medici Senza Frontiere nelle attività di soccorso alla popolazione palestinese.

All’anfiteatro Ernesto De Pascale, stasera alle 20 (apertura cancelli alle 18; prevista navetta gratuita con partenza dal piazzale delle Cascine) ’Sos Palestina!’ sarà più di una semplice maratona musicale perché sono tanti gli artisti che hanno risposto alla chiamata alle ’arti’ del rocker fiorentino, da sempre coinvolto in attività sociali a tutela dei dimenticati del mondo e delle vittime delle guerre e dell’ambiente.

Sul palco Pelù sarà accompagnato da Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo e i Bandidos; poi si alterneranno gli Afterhours di Manuel Agnelli, la Bandabardò, Emma Nolde, Eva Poles, i Fast Animals and Slow Kids. E, ancora Ginevra di Marco, Roy Paci, The Zen Circus e i Tre Allegri Ragazzi Morti. La musica non sarà l’unica protagonista della serata. Durante l’evento ci sarà modo di ascoltare al telefono la testimonianza di Josè Nivoi, rappresentante del gruppo di portuali della Usb-Calp di Genova, imbarcato sulla spedizione della Global Sumud Flotilla. Inoltre è previsto un collegamento anche con il programma ’Piazza Pulita’, condotto da Corrado Formigli, per raccontare la serata e la collaborazione con Medici Senza Frontiere.

"Voglio ringraziare con tutto il cuore gli artisti generosi che hanno risposto alla mia chiamata" dice El Diablo ricordando che gli artisti si esibiranno a titolo gratuito e che il ricavato della vendita dei biglietti (il concerto è sold out) – al netto come sempre dei costi vivi dell’evento – andrà al 100% a Medici senza Frontiere. "La Palestina va aiutata con la massima urgenza. Musicalmente garantisco che sarà una serata indimenticabile" conclude Pelù.

Barbara Berti