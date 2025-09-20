I nodi della Pergola. Pontedera punta i piedi. Funaro: idea art bonus

"Ci stiamo concentrando per tutelare il Teatro della Toscana" tuona la sindaca di Firenze Sara Funaro in qualità di presidente della Fondazione Teatro della Toscana (ente che raggruppa la Pergola, la sala di Rifredi e l’Era di Pontedera) all’indomani della presentazione del ricorso al Tar del Lazio contro il declassamento. Ma la discesa nella serie B dei teatri italiani, oltre alle problematiche di tipo economico, ha aperto una crepa interna. Proprio ieri, infatti, il sindaco di Pontedera Matteo Franconi è arrivato in città per incontrare la sindaca. Una chiacchiera informale da cui non trapela niente se non che si è parlato del futuro della Fondazione.

L’ipotesi di rivedere i termini di ingaggio del Teatro Era di Pontedera dalla Fondazione (se non una vera e propria uscita) è accarezzata dall’amministrazione pontederese. Vale la pena ricordare che a partire dalla seconda metà degli anni Settanta, Pontedera diviene una di quelle capitali che punteggiano la storia del teatro, situate in periferia eppure centrali. Il Centro per la sperimentazione e la Ricerca teatrale nasce nel 1974. Nei quarant’anni di esistenza della Fondazione Pontedera Teatro prima e nei dieci anni dentro la Fondazione Teatro della Toscana, l’Era ha garantito una sua specificità artistica e culturale. E adesso il sindaco Franconi vuole difendere con le unghie e con i denti questo patrimonio. Anche perché l’intervento sostanzioso della Regione che da sola finanzia circa 2 milioni di euro al Teatro della Toscana, è legato anche all’esistenza di Pontedera.

Per tornare il prima possibile nell’olimpo dei teatri, cioè in prospettiva per redigere la domanda ministeriale nel 2027, per la Fondazione Teatro della Toscana la mancanza di Pontedera sarebbe un problema. Al tempo stesso il teatro Era conosce bene i vantaggi e le opportunità che arrivano dallo stare sotto la ’bandiera’ della Fondazione. Probabilmente, però, adesso vuole chiarire meglio la sua posizione, il suo ruolo. Insomma incalza la Fondazione rispetto alla situazione attuale per chiedere più autonomia operativa. L’eventuale caso, comunque, sarà affrontato solo dopo le elezioni regionali. Intanto la Fondazione continua la sua ricerca di sponsor visto che i finanziamenti ministeriali attualmente sono inferiori di 400mila euro rispetto a quelli dell’anno passato ma i canali anche ’diplomatici’ sono aperti.

"Ci sono tante realtà che vogliono collaborare, anche la vendita degli abbonamenti è appena entrata nel vivo. Quando ci sarà un quadro più chiaro lo presenteremo" dichiara ancora Funaro ricordando che "la Pergola è il teatro più antico e ci sono tanti cittadini e imprese che vogliono il bene del teatro. Noi faremo in modo di valorizzarlo il più possibile" dice sempre la sindaca che apre anche all’art bonus. "È uno strumento che aiuta e favorisce sia realtà come la nostra e sia le imprese che vogliono investire. Quindi utilizzeremo molto anche questo".

Barbara Berti