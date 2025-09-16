Palio, trionfa la contrada del Cavallo. Tra colpi di scena e scelte contese

La Contrada Cavallo vince il Palio delle Contrade-Giostra della Stella di Bagno a Ripoli. Aspettava di tornare alla vittoria (la decima nelle 46 edizioni disputate in totale) da ben sette anni. Merito delle gare pomeridiane affrontate dai contradaioli con grande impegno e che, sommate ai punti del secondo posto ottenuto alla serale Giostra della Stella, hanno permesso alla contrada giallorossa di portare a casa il drappo più ambito dell’anno.

È stata un’edizione davvero ricca di colpi di scena anche per i ricorsi presentati da tutte e tre le contrade per alcune decisioni della giuria su varie gare; per questo motivo, si è accumulato un ritardo nell’inizio del corteo storico, posticipato di circa 30 minuti. Ma è stata anche l’edizione che ha incoronato un giovane nuovo cavaliere: il debuttante Leonardo Scaletti, aretino, classe 2005, ha vinto la Giostra della Stella per la Contrada della Torre. In sella a Stella, saura femmina di 16 anni, e con palafreniere in campo Cesare Checcacci ha chiuso la corsa con un totale di 32 punti grazie a ben 4 stelle totali centrate, tra cui le due piccole d’oro nell’unico percorso netto registrato nella serata di gara.

Per Scaletti dunque si tratta di un debutto davvero alla grande, visto che ha vinto anche la provaccia disputata giovedì, quindi con un "cappotto" che gli ha fatto lasciare alle spalle due veterani della Giostra della Stella come ad esempio Lorenzo Desimone di Bibbiano (Re) in sella allo stallone "Jhoon", che era il campione da battere avendo ottenuto il primo posto nella giostra del 2024 e che è arrivato secondo; la Contrada Mulino si è piazzata terza sull’anello dei Ponti con Alessandro Ugolini di Arezzo in sella a Prezioso XII "Romeo". Per entrambi si trattava della quinta partecipazione alla gara che va in scena a Bagno a Ripoli.

Dalla sommatoria finale dei punti dunque la Contrada del Cavallo ha ottenuto il drappo disegnato dall’artista Riccardo Neri e consegnato al capitano giallorosso Matteo Ulivi da parte del sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti e dal presidente dell’Associazione Palio delle Contrade – Giostra della Stella Antonio Arcangeli. Al secondo posto è arrivata la Torre, al terzo il Mulino.