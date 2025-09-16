Pronti via, caos in città. Mezz’ora in motorino per fare sei chilometri. Il Comune: pochi disagi

Mezz’ora di motorino per raggiungere piazza Beccaria dall’Isolotto, ancora di più in macchina. Per un tragitto di circa 6 chilometri. Ieri mattina la riapertura delle scuole ha provocato molti disagi sulle strade tra veicoli che avanzavano a singhiozzo e mezzi che, tra cantieri e restrizioni, non trovavano uno sbocco. A complicare il quadro anche lo sciopero dei mezzi pubblici proclamato dai Cobas. A fine mattinata, con le uscite scaglionate delle scuole, la situazione è migliorata anche se sono rimaste alcune criticità soprattutto sui viali. Per il Comune invece "il bilancio è stato positivo".

Ecco la nostra prova in strada. Sono le 7.50 e partendo dal Q4 su via del Filarete, davanti alla scuola Meucci, si vede subito che la musica è cambiata rispetto agli ultimi giorni: le auto si accumulano su una lunga fila che arriva quasi a toccare viale Nenni. Da qui, puntando la rotonda dell’Isolotto, il quadro non migliora: le auto procedono lentamente, con code più lunghe del solito. La rotatoria è un vero tappo, specie per chi arriva dalla FiPiLi tramite via Piombino, bloccato in attesa di uno spiraglio che permetta di avanzare. Superato lo snodo dell’isolotto, la circolazione trova un minimo respiro fino a Ponte alla Vittoria. Via del Sansovino e via Bronzino reggono l’impatto senza problemi. Ma è superata la rotonda del ponte che la circolazione inizia di nuovo a scricchiolare. Da qui fino alla stazione Leopolda (prendendo il sottopasso di viale Fratelli Rosselli) le auto sono ferme, spinte in avanti a singhiozzo dal semaforo di fianco alla fermata della tramvia.

Da Porta al Prato il traffico migliora, anche grazie alla presenza della polizia municipale. In via della Scala, sotto la porta e alla svolta per Novoli, le pattuglie scaglionano le auto, cercando di impedire il collasso dei nodi principali. ll sollievo è però temporaneo: nel sottopasso precedente la Fortezza le colonne di veicoli procedono di nuovo a passo d’uomo verso piazzale Oriana Fallaci. La situazione resta critica per chi deve svoltare lungo viale Lavagnini, bloccato fino a piazza della Libertà, dove ci sono i vigili.

Resta viale Matteotti, che però non offre respiro: le restrizioni dovute ai cantieri complicano il percorso e i tempi fino a piazzale Donatello si allungano tra code e colpi di clacson (questo tratto resterà critico anche nel pomeriggio, all’orario di uscita). Dopo il cimitero degli Inglesi la circolazione si alleggerisce. L’orario di arrivo segna le 8.20, dall’Isolotto a piazza Beccaria, poco più di sei chilometri richiedono 30 minuti. Non è l’unico percorso che ha subito rallentamenti. In crisi anche piazza Ferrucci, via Vittorio Emanuele II e via Bolognese e, in serata, anche viale della Giovine Italia.

Il Comune ieri mattina ha parlato di "un primo bilancio positivo della circolazione nel giorno dell’avvio del nuovo anno scolastico, nonostante lo sciopero dei mezzi e alcuni incidenti nelle prime ore della mattina". Palazzo Vecchio aveva varato un piano per gestire l’aumento del numero dei veicoli sulle strade in occasione dell’apertura delle scuole e per il comandante della polizia municipale, Francesco Passaretti, si è rivelato efficace: "Sulla viabilità cittadina non si sono registrati particolari problemi – le sue parole – a parte qualche disagio per incidenti in via Pistoiese, via D’Annunzio e via Baracca e per un’auto in panne sul Viadotto Marco Polo. Il traffico è stato sostenuto sui viali e a Gavinana dove non ci sono stati blocchi".

Oggi si replica, con i bus e la tramvia a pieno servizio. Un altro stress test per capire che inverno sarà. Sperando che il tempo regga.