Paganelli e non solo. Le cittadelle sportive prendono forma

Sulla piscina Paganelli finalmente ci sono buone notizie. La struttura in legno lamellare per la copertura è praticamente finita e ora dovrà essere messo il policarbonato per poter terminare il tutto e molti residenti hanno notato le differenze anche rispetto a qualche settimana fa. Presto si potrà usare la piscina da 25 metri. "Appena sarà finita la copertura col policarbonato – spiega l’assessora allo sport Letizia Perini – inizieranno i lavori sugli impianti, sarà sistemata la vasca, così come gli spogliatoi. L’apertura è prevista per settembre 2026". Fin qui, sulla copertura, il lavoro è stato delicato: l’intervento è stato fatto con una gru e circa 10 operai sono stati impegnati. Una volta che la copertura sarà completata, toccherà a due ditte lavorare al resto. Dopo i ritardi per le difficoltà di reperimento delle piastre in acciaio previste nel progetto, adesso ci sono buone notizie. In parallelo poi ci sono i lavori, grazie al fatto che il Comune si è aggiudicato il bando ‘Sport e periferie’, per la riqualificazione della vasca tuffi (oltre ad altri interventi): in questo caso dal Ministero dello sport le risorse a disposizione sono 900milaeuro e il Comune investe 180mila euro. L’ultimo quarto del 2026 comunque sarà molto importante per lo sport cittadino. Sul Padovani, la nuova casa del rugby fiorentina, i lavori sono iniziati: "L’area del cantiere è stata sistemata – ha aggiunto Perini – e sono stati fatti i primi scavi. L’obiettivo è concludere lavori entro fine 2026. Inoltre al centro Astori siamo alle ultime rifiniture per accogliere la squadra di rugby questo settembre". E a fine 2026 sarà pronta anche la piscina di San Bartolo. Un’altra cittadella dello sport: all’interno ci sarà una vasca da 33 metri per la pallanuoto e una da 25 metri per il nuoto con la possibilità di ospitare 200 bagnanti e 500 spettatori. Ci saranno quattro spogliatoi per gli utenti, due per gli istruttori e ulteriori due per il personale, una sala pesi e fitness, un bar, ufficio direzionale e sala riunioni, ambulatorio e una reception.

Niccolò Gramigni