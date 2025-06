Oggi l’ultimo saluto a Mohamed. Raccolta fondi per la famiglia

L’ultimo saluto al piccolo Mohamed Erraji è fissato stamani alle 10. Il funerale per il bambino di 10 anni che ha perso la vita, domenica scorsa, nel lago di Bilancino, si terrà alle Cappelle del Commiato di Careggi e in tanti vorranno provare a consolare la famiglia del piccolo, distrutta dal dolore. Ci sarà una rappresentanza del Comune ma anche della scuola Lombardo Radice che Mohamed frequentava e del Rinascita Doccia, la società dove giocava a calcio nella squadra Pulcini 2015, che sarà presente con atleti, dirigenti e allenatori. Poi la salma, a quanto emerge, dovrebbe essere portata al cimitero di Trespiano per essere tumulata nell’area destinata a chi professa la fede islamica. Nel cimitero maggiore di Sesto, infatti, non esiste, al momento, una zona destinata a fedeli di religioni diverse da quella cattolica. Mohamed, dunque, riposerà a poca distanza dai suoi cari.

La tragedia ha enormemente scosso la comunità sestese che davvero ha stretto in un fortissimo abbraccio i familiari: nei giorni scorsi la casa in cui Mohamed abitava, nell’area della Zambra, è stata meta di tantissime visite e si sono moltiplicate anche le iniziative di solidarietà. In alcuni negozi di Sesto (fra i quali il centralissimo Bar La Scala) sono state promosse raccolte fondi spontanee per la famiglia e altre iniziative di questo tipo sono state organizzate dalle famiglie degli atleti del Doccia: fra l’altro anche il fratello di Mohamed, che ha 7 anni, è inserito in una squadra della società. E tante sono state le società sportive che, anche con messaggi sui propri canali social, hanno espresso vicinanza ai cari del bambino e a tutta la compagine del Doccia che sta già pensando a una o più iniziative (probabilmente anche un memorial nella prossima stagione) per ricordare Mohamed. Intanto un primo doloroso ricordo da parte dei compagni è fissato per il prossimo lunedì, nell’ultima partita per i Pulcini 2015, per cui si stanno preparando iniziative.

