’Non saremo carta da parati. Sì alla discontinuità’

9 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
"Nella prossima consiliatura Avs sarà determinante. I nostri voti assicureranno la tenuta della maggioranza". Dopo il segretario regionale di Sinistra...

"Nella prossima consiliatura Avs sarà determinante. I nostri voti assicureranno la tenuta della maggioranza". Dopo il segretario regionale di Sinistra Italiana Dario Danti, ci pensa il capolista su Firenze città e Piana, ora sindaco di Sesto, Lorenzo Falchi, a calare l’asso in vista delle elezioni del 12 e 13 ottobre: "Ci sentiamo la gamba più forte dell’alleanza". Mica è un segreto che Avs miri a ripetere, se non superare, il 6,8% delle ultime europee. L’intenzione, citando l’altra capolista nei collegi Firenze 1 e 4, l’ex 5Stelle Silvia Noferi, non è di "fare la carta da parati" appiccata alle pareti del campo largo, ma "orientare" l’intera coalizione progressista guidata da Eugenio Giani su un programma segnato dalla "discontinuità" e che tenga insieme la ‘questione’ sociale a quella ambientale. Alcuni punti irrinunciabili: pacifismo, reddito minimo garantito regionale, legge sul clima, consumo di suolo zero, sanità pubblica più territoriale e meno accentrata dalle tre maxi Asl e acqua pubblica mediante società di gestione in house. E poi un filotto di no a grandi opere (via il Rigassificatore di Piombino, niente funivia Doganaccia-Corno alle Scale nella montagna pistoiese e no alla realizzazione anacronistica e costosa degli Assi Viari di Lucca). Più il "grande no al Masterplan di Peretola, tenendo conto delle 13 prescrizioni ‘soft’ annunciate (che "nessuno conosce", lamenta Avs)". Per Si e Verdi la partita aeroporto non è chiusa. "Con Elly la stagione del Pd è cambiata - assicura Noferi -. Quando sedevo in Palazzo Vecchio Renzi chiamava il capogruppo Pd e dettava la linea. E Giani al tempo della crisi Gkn disse che non avrebbe mai firmato quella che poi è diventata la legge sui consorzi…". Veleggia la preoccupazione di arrivare dietro la lista del presidente Giani? "Andrebbe chiarita prima la natura, se civica o politica - la stoccata di Danti -. La seconda lista politica dietro il Pd sarà la nostra".

Fra.Ing.

