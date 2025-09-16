Niente internet né telefoni. Alto Mugello paralizzato

Telefoni muti, la rete internet bloccata. Da domenica mattina una parte consistente dell’Alto Mugello, dalle frazioni montane di Borgo San Lorenzo, Ronta, Razzuolo e Casaglia, e l’intero territorio dei Comuni di Marradi e di Palazzuolo sul Senio sono senza collegamenti. In teoria son zone "fortunate", hanno la fibra superveloce, in pratica sono frequenti i black-out delle linee telefoniche e di internet. Il sindaco di Palazzuolo sul Senio Marco Bottino è indignato: "E’ una situazione vergognosa. Da due giorni è tutto completamente bloccato, e la situazione è grave. Il Comune è isolato, i farmacisti che sono in reperibilità non sono raggiungibili telefonicamente, le forze dell’ordine sono senza telefono. Ma ci rendiamo conto? E quel che è peggio senza un minimo di informazione. Ho telefonato a Open Fiber, e mi sono sentito rispondere “Non sappiamo niente, ci informiamo“".

Il guasto dovrebbe esser stato causato dal tranciamento della linea in fibra, tra Ronta e Razzuolo, causato da un escavatore al lavoro per il ripristino di una delle tante frane sulla Sr 302. "Nessuno ci ha detto niente – si lamenta Bottino – e a un sindaco un disservizio del genere lo devi comunicare. Open Fiber è un’azienda privata, ma svolgono un servizio pubblico di grande rilevanza".

"Ci siamo mossi fin da subito per capire cos’era successo – aggiunge il sindaco di Marradi Tommaso Triberti - ma ci sono voluti tempi davvero lunghi per individuare il danno da parte dell’azienda. Ora stanno intervenendo, e ribadiamo la richiesta che l’intervento abbia priorità assoluta". Triberti fa una considerazione: "Questa è l’immagine dei territori di montagna, che si isolano con nulla. Servono investimenti importanti sui collegamenti, per strade e ferrovie certamente, ma anche sulle telecomunicazioni". Altrimenti va tutto in tilt: domenica per chi ha mangiato al ristorante e non aveva contanti – e anche per i ristoratori -, è stato un bel problema: non funzionavano i pos, e neppure gli sportelli Atm presso gli istituti bancari, per ritirare le necessarie banconote. E ora sono in difficoltà le aziende. L’Elettromeccanica Misileo – Novatec di Palazzuolo sul Senio ha rapporti a livello internazionale e, dice il titolare Roberto Ridolfi, "il disagio è enorme: senza linea si blocca tutto, non si hanno più contatti con fornitori e clienti, non si lavora più. Per fortuna noi ci siamo premuniti con una diversa linea alternativa, per tamponare questi frequenti black-out". Infine, resta ancora un interrogativo: i tempi di riattivazione. Si parla addirittura di mercoledì. Quattro giorni di paralisi per l’Alto Mugello.