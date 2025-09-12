Nardella ’scorta’ Teresa Ribera a Firenze: "Fondi Ue sul social housing grazie a noi"

"Ci sarà un fondo europeo dedicato al settore del social housing a favore delle città europee, quindi anche Firenze, e finalmente, per la prima volta a livello europeo, una nuova regolamentazione per gli affitti turistici brevi". Soddisfatto l’eurodeputato del gruppo S&D Dario Nardella. Perché, rivendica, "l’annuncio di queste ore della von der Leyen dopo le nostri forti pressioni in assenza di interventi nazionali, fosse l’Europa finalmente a dare a sindaci e governi locali gli strumenti per affrontare il tema del diritto e dell’accesso agli alloggi e degli affitti turistici brevi: chi sa giocarsi le carte giuste a Bruxelles, può ottenere grandi vantaggi".

L’ex sindaco di Firenze ha fatto da Virgilio alla vice presidente vicaria della commissione, la socialista spagnola Teresa Ribera, affiancati dalla sindaca Funaro e dal presidente Giani. Con Ribera è possibile cucire un rapporto privilegiato: "L’intento è lavorare per far in modo che le politiche europee possano portare più progettualità e risorse nei territori - dice Funaro - lavoreremo insieme per applicare e tenere in primo piano questi obiettivi". La vicepresidente "è come noi - garantisce Giani -, siamo sostenitori di progetti di coesione. Purtroppo ci sono tentativi di centralizzazione ma Ribera la pensa come noi sul ruolo delle Regioni". Per Ribera giornata fitta di impegni istituzionali e incontri, sia all’Università per una lectio agli studenti, poi la visita in piazza San Firenze presso la Fondazione Bocelli.