Montagna fiorentina. Londa, è qui la festa

Due settimane per celebrare la vita e la cultura della ‘montagna di mezzo’ con tanti talk, incontri, trekking, laboratori e concerti. Torna, alla sua seconda edizione ma completamente rinnovato, il ‘Festival della Montagna Fiorentina’ che si svolgerà a Londa dal prossimo mercoledì e fino a domenica 15 e in seconda battuta dal 14 al 20 luglio, questa volta a San Godenzo. Tanta l’attesa per l’inaugurazione, che sarà mercoledì alle 12 a Londa con la presentazione della terza edizione di ‘A dimora’, la residenza d’artista della montagna fiorentina. E poi trekking verso La Rota, Poggio Ratoio e il Castello di San Leolino. E ancora spettacoli di improvvisazione teatrale e tanti approfondimenti con Anpi e Arci. Non manca poi la musica con i Funkamari, Giulia Mei, i The Foolz e Estremo. Durante il weekend, poi, si svolgeranno tantissimi talk, coordinati dalla Londa School of Economics e all’appuntamento di venerdì parteciperà anche il presidente della Regione, Eugenio Giani. Ci sono già alcune anticipazioni sulle date di luglio a San Godenzo. Moltissimi gli incontri, i trekking e i dj set. E proprio di musica parliamo perché è in programma lo spettacolo a cura del Maggio ‘W.A.M. Game – Il gioco di Mozart’, mentre il 19 luglio arrivano Cmqmartina e Meg. Tutti gli eventi sono gratuiti, per alcuni è necessaria la prenotazione. Il programma completo è su https://montagnafiorentina.com/festival/.

"Questo Festival offre un’occasione per immergersi nella natura – ha detto Carlo Boni, Consigliere metropolitano ad Ambiente e Parchi –. Un’occasione da non perdere per stare insieme in un luogo che sorprende". "Con questa seconda edizione vogliamo far emergere la Montagna Fiorentina come luogo di opportunità", ha invece continuato il sindaco di Londa, Tommaso Cuoretti. Mentre Emanuele Piani, primo cittadino di San Godenzo, ha concluso: "Vogliamo raccontare la montagna in modo diverso, restituendole centralità e valorizzandone la ricchezza". Il Festival è promosso dai Comuni di Londa e San Godenzo, in partenariato con LAMA Impresa Sociale, le Pro Loco dei due Comuni, l’Associazione La Casa del Sole e della Luna, il Gruppo Perché No OdV e Trame di Cultura, oltre a molte altre associazioni del territorio.

Lorenzo Ottanelli