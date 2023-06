Firenze. Mondo Convenienza, furgone forza il posto di blocco degli operai in sciopero

Campi Bisenzio (Firenze), 7 giugno 2203 – Momenti di tensione stamani a Campi Bisenzio dove, da 8 giorni, i dipendenti di una ditta in appalto a Mondo Convenienza sono in sciopero.

Secondo quanto riportano i Sì Cobas di Firenze e Prato sulla loro pagina Facebook, corredando il post con un video, attorno alle 8.15, davanti al deposito di via Parco Marinella, un rappresentante della società in appalto, la Rl2, ha sfondato le recinzioni e si è diretto con il furgone verso i dipendenti in sciopero investendo due persone. “Un operaio è finito all'ospedale, diversi i contusi. Si è rischiato il morto”, denuncia la sigla sindacale.

Dopo l'episodio sono arrivate le forze dell'ordine ai cancelli di Mondo Convenienza, “per far passare cinque camion che devono andare in consegna”, spiegano i Sì Cobas in un secondo video. Qualche giorno fa dei facchini in picchetto sono stati portati via di peso dalla polizia.

I lavoratori chiedono all'azienda, che rifiuta di sedersi al tavolo, di applicare il contratto della logistica, anziché quello delle pulizie, per chi consegna i mobili a casa, orari “più umani” di lavoro, e più sicurezza dal momento che “queste persone da anni trasportano mobili, frigoriferi, divani senza carrelli e solo in due, mentre noi chiediamo almeno una squadra di tre”, il pagamento degli straordinari.

Aggiornamento

“Alle 18 – dicono i SìCobas – nuovo tentativo di sgombero dei lavoratori ancora in corso. Polizia e Carabinieri cercando di allontanare i lavoratori in sciopero ed i tanti venuti qui a sostenerli. Si registrano ancora aggressioni fisiche agli scioperanti da parte dei capi della società che ha l'appalto”.