Portati via di peso dalla polizia: sciopero blocca magazzino, intervento degli agenti

Campi Bisenzio (Firenze), 5 giugno 2023 – Nuova protesta dei facchini in appalto di Mondo Convenienza. Da giorni sono diversi i lavoratori che scioperano con diverse rivendicazioni. Nella mattina di lunedì 5 giugno i facchini hanno bloccato l’ingresso del magazzino di Mondo Convenienza, quello da cui partono i furgoni delle consegne.

Dopo una lunga trattativa i manifestanti sono stati spostati peso dalla polizia, intervenuta in assetto antisommossa. Ci sono stati dei momenti di tensione. I manifestanti hanno opposto resistenza passiva rispetto agli agenti. La situazione è poi progressivamente tornata alla normalità.

I motivi della protesta, che coinvolge gli addetti della logistica in subappalto, sono spiegati in un volantino distribuito dentro il negozio ma all'esterno sono stati esposti cartelli con scritte come "Vogliamo il contratto giusto”, “1 giorno, 12/14 ore, 10 consegne, 6,80 euro all'ora lordi”, “Lavoriamo senza pausa pranzo”, “Più di 100 chili al sesto piano da portare a mano”, “Senza diritti non si consegna”.