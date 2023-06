Facchini in appalto, sciopero a Mondo Convenienza: “Senza diritti non si consegna”

Campi Bisenzio (Firenze), 3 giugno 2023 – La protesta dei facchini e degli autisti in appalto di Mondo Convenienza, già da cinque giorni in sciopero nel magazzino di Campi Bisenzio, in via Gattinella, è stata portata oggi anche al punto vendita di via dei Confini a Prato.

"Basta con il sistema degli appalti dietro cui si nasconde lo sfruttamento ed il lavoro povero - afferma Si Cobas Coordinamento Prato/Firenze - Mondo Convenienza si faccia carico di risolvere la vertenza dei lavoratori che da anni si spaccano la schiena per portare e montare i mobili nelle case dei propri clienti”.

I motivi della protesta, che coinvolge gli addetti della logistica in subappalto, sono spiegati in un volantino distribuito dentro il negozio ma all'esterno vengono esposti cartelli con scritte come "Vogliamo il contratto giusto”, “1 giorno, 12/14 ore, 10 consegne, 6,80 euro all'ora lordi”, “Lavoriamo senza pausa pranzo”, “Più di 100 chili al sesto piano da portare a mano”, “Senza diritti non si consegna”.