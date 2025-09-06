Miss Italia incorona la reginetta. Due toscane in corsa per lo scettro

NUMANA (Ancona) Saranno due le ragazze toscane nella finalissima di Miss Italia del 15 settembre, un appuntamento che incoronerà la reginetta che succederà alla senese Ofelia Passaponti che lo scorso anno si aggiudicò lo scettro più ambito. Oltre alla Miss Toscana, Gaia Pardini 23 anni di Pescia (Pistoia) la giuria tecnica ha selezionato anche Chiara Festeggiante, studentessa universitaria di 20 anni di Poggibonsi che domenica scorsa nella finalissima regionale toscana di Capoliveri aveva perso per pochissimi voti il duello con la vincitrice. Un’altra senese, Giulia Cavani, farà parte delle riserve.

La rosa delle quaranta finaliste è stata ufficializzata dopo tre giorni di intenso lavoro al Centro Vacanze Villaggio De Angelis di Numana (Ancona) in cui sono state selezionate oltre 200 ragazze. Queste le qualificate: Beatrice Sartori (Piemonte e valle d’Asta), Arianna Garofalo (Lombardia), Gloria Confalonieri (Lombardia), Arlyn Esther Santos (Lombardia), Sofia Todeschi (Trentino Alto Adige), Kora Libardi (Trentino Ato Adige), Francesca Drì (Friuli Venezia Giulia), Anastasia Orrù (Veneto), Greta Caula (Liguria), Francesca Zanasi (Romagna), Chiara Festeggiante (Miss Framesi Toscana), Alessia Pelliccioni (Marche), Sofia Capone (Abruzzo), Carola Danesi (Lazio), Sara Fidani (Lazio), Maria Chiara Volpe (Campania), Ludovica Lombardi (Campania), Monica Russo (Campania), Viviana Mudò (Sicilia), Giusy Maugeri (Sicilia).

Queste ragazze si aggiungono alle vincitrici del titolo di Miss regionale che erano ammesse d’ufficio: Beatrice Bo (Piemonte), Alycia Ferrero (Valle d’Aosta), Miriam Del Contrasto (Lombardia), Sara Dellepiane (Liguria), Chiara Cenci (Trentino Alto Adige), Michela Bertossi (Friuli Venezia Giulia), Alice Zambon (Veneto), Greta Passini (Emilia Romagna), Alice Petagna (Abruzzo), Valentina Beraldo (Lazio), Fanny Tardioli (Umbria), Gaia Pardini (Toscana), Asia Campanelli (Marche), Desirèe Collini (Molise), Annarosa Cascone (Campania), Katia Buchicchio (Basilicata) Roberta Molinini (Puglia), Manuela Pugliese (Calabria), Giada Stabile (Sicilia), Sofia Pintore (Sardegna).

Il titolo sarà assegnato durante la diretta lunedì 15 settembre, a partire dalle ore 21,30 nel palazzetto dello sport di Porto San Giorgio (Fermo). La finale sarà trasmessa su RTV San Marino (canale 550 DTT e Satellite) e RaiPlay. Felice Chiara Festeggiante al momento del verdetto: "Dopo la delusione di domenica e la vittoria sfumata per pochissimo ero delusa ma questa qualificazione ripaga me e la mia famiglia per questa estate intensa e molto impegnativa che stiamo vivendo. Ora mi concentro sulla finalissima".

Enrico Salvadori