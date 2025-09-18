Mattia mantiene le promesse
Firenze
18 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Firenze, Angeli del Bello raccolgono nel Mugnone oltre 500 mascherine anticovid

"Se in un tratto così limitato recuperiamo più di 500 mascherine, significa che migliaia finiscono altrove, nell’Arno e poi in mare. Non è solo un problema estetico”

I volontari degli Angeli del Bello all'opera; nel riquadro una delle oltre 500 mascherine recuperate

Firenze, 18 settembre 2025 – A cinque anni dall’inizio della pandemia da Covid-19, il Mugnone continua a restituire mascherine. Sono oltre 500 quelle raccolte nell’ultimo anno dai volontari della Fondazione Angeli del Bello, in particolare lungo il tratto da viale Redi alle Cascine, il più frequentato e purtroppo anche il più colpito dall’abbandono dei rifiuti.

"Se in un tratto così limitato recuperiamo più di 500 mascherine, significa che migliaia finiscono altrove, nell’Arno e poi in mare. Non è solo un problema estetico: parliamo di un pericolo reale per la fauna e la flora dei corsi d’acqua urbani", fanno notare dalla Fondazione Angeli del Bello. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, tre volontari presidiano le sponde del Mugnone. La domenica mattina, dalle 9 alle 12, il gruppo cresce con una decina di presenze costanti. A questo si aggiungono le giornate speciali di volontariato civico e aziendale, che portano lungo il fiume tra le 50 e le 100 persone. È grazie a questo impegno continuo che le sponde del torrente vengono liberate dai rifiuti che si accumulano dopo le piene e gli scarichi provenienti dai comuni a monte. Il Mugnone non è solo un canale di scolo: è un ecosistema vivo, che ospita anatre e numerosi animali acquatici.

La presenza costante di mascherine e rifiuti mette a rischio questo patrimonio naturale, oltre a compromettere la qualità degli spazi urbani più frequentati dai cittadini. La Fondazione Angeli del Bello da quasi 15 anni la Fondazione rappresenta un presidio civico permanente per il decoro e la cura di Firenze. Ogni giorno centinaia di volontari contribuiscono a rendere la città più bella e vivibile, con un modello unico di cittadinanza attiva e collaborazione con istituzioni e imprese.

