Firenze, ripulita la cappella di Villa il Casone. Gli Angeli del Bello al lavoro dopo gli imbrattamenti

Firenze, 9 giugno 2025 – Con tanto amore e pazienza, i Custodi del Bello hanno ripulito l'ex cappella di Villa il Casone in via Villamagna che, rimessa a nuovo appena un mese fa, nel weekend era stata nuovamente presa di mira dai vandali. Stamani, 9 giugno, una squadra di Custodi del Bello è intervenuta per cancellare l’ennesimo assurdo sfregio. Adesso, l’edificio è nuovamente tornato splendente.

“Siamo intervenuti il prima possibile per ripristinare il decoro di questo edificio ancora preso di mira dai vandali – dicono dalla Fondazione Angeli del Bello -. Anche se è una lotta impari quella tra chi imbratta e chi ripulisce, il nostro impegno rimane quello di restituire alla città la sua bellezza, sperando anche che il nostro operato sia di esempio per sensibilizzare i cittadini a prendersi cura dei beni pubblici e, soprattutto, a non rovinarli”.

L’intervento rientra nell’ambito delle attività quotidiane della Fondazione Angeli del Bello, che da oltre cinque anni coordina il progetto dei Custodi del Bello a Firenze. Il progetto coinvolge persone in situazione di fragilità, offrendo loro formazione e una preziosa opportunità lavorativa. Negli anni, più di 50 persone sono state inserite in questo percorso virtuoso ed hanno così contribuito attivamente alla rimozione di scritte vandaliche, ma anche alla cura del verde e ad altri interventi di micro-pulizia urbana. Il tutto affiancato da un necessario processo di integrazione sociale.