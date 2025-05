Firenze, Angeli del Bello in azione per ripulire la cappella di Villa il Casone

Firenze, 12 maggio 2025 – Intervento tempestivo dei Custodi del Bello per ripristinare il decoro della ex cappella di Villa il Casone, in via Villamagna. L’edificio storico, situato nel quartiere di Gavinana, era stato recentemente imbrattato con scritte vandaliche. Grazie al lavoro accurato della squadra, le superfici sono state completamente ripulite utilizzando prodotti specifici e tecniche non invasive, preservando così l’integrità architettonica del luogo. L’azione rientra nell’ambito delle attività quotidiane della Fondazione Angeli del Bello, che da oltre cinque anni coordina il progetto dei Custodi del Bello a Firenze. Il progetto coinvolge persone in situazione di fragilità, offrendo loro formazione e un’opportunità lavorativa, con l’obiettivo di restituire decoro e bellezza alla città..Negli anni, più di 50 persone sono state coinvolte in questo percorso virtuoso, contribuendo attivamente alla rimozione di scritte vandaliche, alla cura del verde e ad altri interventi di micro-pulizia urbana, a fianco di un processo di integrazione sociale; un ragazzo che dormiva in Piazza de’ Ciompi adesso lavora a Roma nell’edilizia, per esempio. “L’intervento alla cappella di Villa il Casone, reso possibile grazie anche al consolidamento del Protocollo di Intesa con la Soprintendenza, è l’ennesima dimostrazione del valore di un’azione civica concreta – ha dichiarato il presidente della Fondazione, Giorgio Moretti - che punta a contrastare il degrado urbano attraverso il coinvolgimento diretto della cittadinanza e di chi, attraverso il lavoro, costruisce un nuovo percorso di vita. Non possiamo dimenticare che quella tra chi imbratta e chi ripulisce è una lotta impari; ci vuole pochissimo a imbrattare un muro, mentre per ripulirlo impieghiamo tempo ed energia per garantire la migliore qualità possibile”. Gli Angeli del Bello sognano una Firenze che sia amata, rispettata e curata da tutti. Per questo fin dalla loro costituzione diffondono la cultura del decoro, della cura dell’ambiente e del civismo anche grazie all’aiuto di volontari e sostenitori. Con azioni concrete contrastanonla l’inciviltà e rigenerano gli spazi comuni, migliorando la città con il loro impegno quotidiano. Ogni loro gesto contribuisce a rendere Firenze più accogliente. Gli Angeli del Bello si dedicano alla cura degli spazi pubblici e alla sensibilizzazione della comunità, ponendo particolare attenzione alle persone più fragili. I loro progetti celebrano la bellezza, la solidarietà e la sostenibilità, dimostrando con il loro esempio che ogni atto di cura può fare la differenza.

