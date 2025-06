Firenze, Angeli del Bello ripuliscono la chiesa di Santa Trinita

Firenze, 3 giugno 2025 - Ripulita la facciata della chiesa di Santa Trinita, che era stata imbrattata un mese fa dai vandali. Oggi sono intervenuti i Custodi del Bello, per togliere dal muro dell'edificio sacro le scritte rosse che lo deturpavano. L’azione rientra nell’ambito delle attività quotidiane della Fondazione Angeli del Bello di Firenze, che da oltre cinque anni coordina il progetto dei Custodi del Bello, che sostiene persone in situazione di fragilità, offrendo loro formazione e un’opportunità lavorativa, con l’obiettivo di restituire decoro e bellezza alla città. Negli anni, sono più di 50 i cittadini che hanno partecipato a questo percorso, contribuendo attivamente alla rimozione di scritte vandaliche, alla cura del verde e ad altri interventi di micro-pulizia urbana, a fianco di un processo di integrazione sociale.

Con la squadra di Custodi oggi c'erano anche alcuni volontari della Fondazione Angeli del Bello, che già nei giorni scorsi erano intervenuti nelle vie limitrofe a Santa Trinita, oggetto di atti vandalici nello scorso weekend. Per via del Parione, via Porta Rossa e le altre strade è stato possibile intervenire immediatamente, per Santa Trinita i tempi sono stati dettati, invece, dalla necessità di richiedere i permessi necessari per gli edifici di pregio e i monumenti. “Gli Angeli del Bello sognano una Firenze che sia amata, rispettata e curata da tutti. Diffondiamo la cultura del decoro, della cura dell’ambiente e del civismo anche grazie all’aiuto di volontari e sostenitori – spiegano - Crediamo che le azioni concrete possano contrastare la maleducazione e l’inciviltà e rigeneriamo gli spazi comuni, migliorando la città con il nostro impegno quotidiano. Ogni nostro gesto contribuisce a rendere Firenze più accogliente. Ci dedichiamo alla cura degli spazi pubblici e alla sensibilizzazione della comunità, ponendo particolare attenzione alle persone più fragili. I nostri progetti celebrano la bellezza, la solidarietà e la sostenibilità, dimostrando con il nostro esempio che ogni atto di cura può fare la differenza. La Fondazione Angeli del Bello ha carattere volontario e non finalità di lucro. Si propone di perseguire esclusivamente finalità di interesse collettivo e di solidarietà sociale, operando nell’ambito della tutela dell’ambiente, tramite azioni volte alla riduzione del degrado e all’innalzamento del senso civico dei cittadini, al fine di migliorare la qualità e il decoro urbano”.