Unicoop Firenze, vendite a 3 miliardi euro (+4,7%) nel 2024

Firenze, 9 giugno 2025 - Si chiude con un risultato positivo il bilancio 2024 di Unicoop Firenze, con ricavi per vendite lorde al dettaglio pari a 3 miliardi di euro (+4,7% a valore e +2,3% a volume rispetto al 2023, contro il -1% dei volumi del commercio alimentare calcolato da Istat), con un utile di esercizio al netto delle imposte di 13,6 milioni di euro. Il patrimonio netto della cooperativa cresce anche quest'anno, si legge in una nota, superando i 1.800 milioni di euro. Il prestito sociale, che ammonta a 1.400 milioni di euro, è interamente coperto.

Al 31 dicembre 2024 la cooperativa di consumo conta 1.127.645 soci, con un incremento di 13.923 persone (+1,25%) rispetto al 2023: vi lavorano 8.860 persone, con un incremento di 212 posti di lavoro (+2,45%); l'86% dei contratti di lavoro in cooperativa è a tempo indeterminato. Nel corso del 2024 sono stati investiti 85 milioni di euro in buoni sconto e premi fedeltà. L'elaborazione Iri Price Index dia giugno 2024 pone Unicoop Firenze come la più conveniente realtà economica della Gdo nel territorio in cui opera, con un differenziale di -2,6 punti rispetto alla media degli operatori.

Nel 2024 Unicoop Firenze ha collaborato con più di settecento fornitori toscani, di prodotti alimentari e non alimentari, per un giro d'affari superiore al 25% del fatturato annuo all'acquisto della Cooperativa. Secondo le stime Irpet, complessivamente il contributo di Unicoop Firenze all'economia Toscana è di 1,2 miliardi di euro, pari all'1% del Pil regionale, con un indotto di 14.351 lavoratori, fra diretti e indiretti. Nel corso del 2024 sono stati sviluppati numerosi interventi di efficientamento energetico sull'illuminazione e gli impianti frigo che hanno consentito un’ulteriore riduzione di consumi pari a circa 0,5 milioni di kWh, equivalenti al consumo annuo di energia elettrica da parte di circa 180 famiglie. Tale riduzione di consumi ha permesso di non immettere in atmosfera circa 160 tonnellate di Co2.

Dal 2007 ad oggi Unicoop Firenze, si legge in una nota, ha realizzato 55 impianti fotovoltaici, per una potenza totale di circa 11,3 Mwp installati; con la produzione di tali impianti viene coperto circa il 10% dei consumi della rete vendita e dei magazzini. L’autoproduzione di energia elettrica per l’anno 2024 è stata di circa 11 milioni di kWh, in linea con la produzione dell’anno precedente. L’energia elettrica prodotta corrisponde al consumo annuo di 4.074 famiglie equivalenti e si caratterizza per una riduzione di Co2 immessa in atmosfera pari a circa 5.200 tonnellate. Grazie ai 27 punti di raccolta di olii esausti, nel 2024 sono stati recuperate 240 tonnellate di olio che, dopo un successivo processo di rilavorazione, torna materia prima per nuovi biocombustibili. La raccolta effettuata presso i punti vendita ed i magazzini della Cooperativa ha ormai superato l’82% del totale dei rifiuti prodotti. Presso i punti vendita della Cooperativa sono stati installati 18 punti di raccolta delle bottiglie alimentari in Pet, grazie all’accordo stipulato con Coripet. A fine anno sono state raccolte circa 24 milioni di bottiglie, grazie al contributo di 23mila soci che hanno aderito al progetto. Tre le iniziative più significative, a novembre 2024 è stata inaugurata l’aula didattica presso il bosco di Montopoli, realizzato nel 2022 e che dal 2023 ha aperto le porte agli alunni delle scuole toscane.