Unifi: aperto il bando per i fuori sede. Petrucci: “Un gesto concreto per garantire pari opportunità”

Firenze, 19 settembre 2025 – Un aiuto per i fuori sede.

L’università di Firenze ha aperto il bando che consente a questi studenti di ottenere un contributo per le spese di affitto sostenute nel 2025. Finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca, il sostegno è pensato per alleggerire il peso dei costi abitativi di coloro che frequentano l’ateneo, lontani dalla propria città di residenza.

Il contributo è riservato agli iscritti nell’anno accademico 2024-2025 a corsi di laurea triennale o magistrale, purché non oltre il primo anno fuori corso. Gli studenti devono essere in regola con le tasse e non aver ripetuto più volte il primo anno. È richiesto inoltre di aver maturato almeno dieci crediti entro lo scorso 10 agosto per chi frequenta il primo anno, oppure venticinque nello stesso arco di tempo per chi è iscritto agli anni successivi. Questo requisito non si applica per chi ha una disabilità riconosciuta.

Per accedere al contributo, lo studente deve avere la residenza in un comune diverso da quello in cui si trova l’alloggio e risultare intestatario di un contratto di locazione valido per il 2025. Inoltre, l’Isee per il diritto allo studio o l’Isee 2025 non devono superare i 20.000 euro. Non possono infine presentare domanda coloro che abbiano già ricevuto altri aiuti pubblici per l’alloggio, relativi all’anno accademico 2024-2025, comprese le borse di studio che includono un contributo per studenti fuori sede.

Le richieste dovranno essere inviate online entro domenica 12 ottobre, tramite la piattaforma ‘Gestione carriere studenti’, accedendo alla sezione “Bandi e iniziative per studenti”.

Per chiarimenti e ulteriori informazioni gli studenti possono scrivere all’indirizzo [email protected].

“Con questo bando – afferma la rettrice Alessandra Petrucci – vogliamo dare un segnale concreto di attenzione ai nostri studenti fuori sede, che ogni giorno affrontano non solo l’impegno universitario ma anche le difficoltà legate ai costi abitativi. L’ateneo è consapevole che il diritto allo studio deve essere garantito anche dalla possibilità di vivere il percorso formativo senza che l’onere economico dell’affitto diventi un ostacolo. Grazie al sostegno del Ministero intendiamo rafforzare il nostro impegno per garantire pari opportunità e accompagnare i giovani nel loro cammino di crescita accademica e personale”.

Ma facciamo adesso una panoramica della situazione delle case dello studente.

A Firenze, per l’anno accademico 2024-2025, i posti letto disponibili nelle residenze universitarie del Dsu Toscana sono stati appena 1.785, a fronte di 3.233 domande presentate. Insomma, sono rimasti fuori circa 1.448 studenti idonei. A livello regionale, il Dsu ha raccolto complessivamente 26.485 richieste di borsa di studio e posto alloggio per il 2025-2026, mentre a Firenze i posti previsti per l’anno accademico in corso sono circa 1.917. Ma una buona notizia all’orizzonte c’è: presto tornerà fruibile la residenza Caponnetto al polo di Novoli.

Ma la graduatoria degli aventi diritto nel 2024-2025, spiegano dall’azienda per il diritto allo studio, fu esaurita a settembre dell’anno scorso. Non solo. L’azienda ricorda anche che chi non ottiene subito il posto letto può richiedere al Dsu il contributo affitto, che mediamente oscilla intorno ai 250 euro. Ma cosa succede, dunque? “Una buona fetta di fuori sede, alla fine, rinuncia al posto nella residenza”, proseguono dall’azienda.

Resta però il problema della ‘fascia grigia’, studenti che restano magari per poco esclusi dalle graduatorie e che si trovano a dover affrontare le difficoltà del mercato privato, con Firenze che nel 2025 conferma il suo primato tra le città più care d’Italia per gli affitti destinati agli universitari fuori sede. I prezzi medi parlano chiaro: una stanza singola costa circa 606 euro al mese, con un aumento del 22,9% rispetto all’anno precedente.

Esempi concreti confermano la difficoltà di trovare alloggi a prezzi contenuti: una stanza matrimoniale ad uso singolo in zona Brozzi-Quaracchi è proposta a 375 euro al mese, con spese forfettarie di 70 euro per acqua, luce e gas e 5 euro per la fibra veloce, mentre in zona Campo di Marte una singola costa 630 euro al mese. Sulle varie piattaforme, i prezzi per le stanze singole oscillano tra 400 e 600 euro al mese a seconda della zona e dei servizi offerti.