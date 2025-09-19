A Firenze la firma dell'intesa tra Lions Toscana e Rondine Cittadella della Pace

Firenze, 19 settembre 2025 - In occasione della Giornata Internazionale della Pace, il Distretto Lions 108 La Toscana, insieme a Rondine Cittadella della Pace e in collaborazione con il Comune di Firenze, promuovono un evento di valore simbolico e civile: la presentazione ufficiale del Protocollo d’Intesa triennale tra i Lions Club della Toscana e Rondine, che sarà siglato domani sabato 20 settembre alle ore 10 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare le progettualità comuni a favore dei giovani e della cultura della pace, valorizzando il ruolo dell’educazione e della leadership giovanile come strumenti di trasformazione dei conflitti e di costruzione di un futuro più giusto e pacifico. Dopo i saluti istituzionali della sindaca di Firenze, il programma prevede le voci dei giovani di Rondine, provenienti da luoghi di guerra e portatori di storie di conflitti trasformati in opportunità di dialogo e riconciliazione, insieme al contributo del fondatore e presidente Franco Vaccari. A seguire, gli interventi lionistici offriranno prospettive su pace, spiritualità e impegno giovanile. La cerimonia culminerà con la firma del Protocollo di Intesa e la presentazione del Fondo di Solidarietà, siglando una collaborazione che nei prossimi tre anni vedrà Lions e Rondine impegnati fianco a fianco per promuovere percorsi formativi, progetti sociali e iniziative territoriali capaci di rafforzare la cultura della pace. L’incontro sarà moderato da Cristina Privitera, vicedirettrice de La Nazione.