Frane, esondazioni e traffico in tilt: in poco più di un’ora il maltempo flagella Firenze e la provincia

Firenze, 28 gennaio 2025 – Si è placata la furia del maltempo che nella mattinata di oggi, 28 gennaio, in pochissimo tempo, si è riversata su Firenze creando danni e gravi disagi al traffico. In un caso anche i soccorsi intervenuti nel comune di Vaglia, a Fontebuona, hanno operato con estrema difficoltà per il trasporto di un paziente in codice rosso. Questo a causa dell’esondazione del torrente Carza che ha invaso la sede stradale causando anche un movimento franoso. Di conseguenza via Bolognese è stata chiusa alla viabilità.

Frane anche nella zona di Polcanto dove, per ragioni di sicurezza, via Faentina è stata temporaneamente interrotta. Sul posto la protezione civile della Città Metropolitana e i vigili urbani. Criticità dunque per arrivare in Mugello dove e inoltre, sia a Borgo San Lorenzo che a Scarperia e San Piero, sono state chiuse alcune strade. Sempre in provincia gravi danni anche alle abitazioni a Ginestra Fiorentina dove il fango ha invaso alcune case.

Nella prima parte della mattinata è salita la preoccupazione anche per i corsi d’acqua in città: il Mugnone ha raggiunto e superato il primo livello di guardia, situazione poi rientrata, e anche il Bisenzio ha fatto registrare il superamento del primo livello di guardia secondo quanto registrato dall’idrometro di San Piero a Ponti. Il Lamone a Marradi ha superato il secondo livello di guardia dove sono caduti più di 60 mm nelle ultime tre ore.

La bomba d’acqua ha creato allagamenti impressionanti nelle strade e nei sottopassi ferroviari soprattutto nella stazione di Rifredi dove l’acqua ha creato complicazioni ai passeggeri per raggiungere i binari. In via Mariti i vigili del fuoco hanno salvato una persona rimasta in trappola nella sua auto a causa della grande pozza che si è formata durante il violento temporale nel sottopasso di via Mariti. Non meglio quello in via Circondaria dove il traffico è stato fortemente rallentato. Allagamenti anche in via dei Serragli e nella zona di Soffiano.

Il sottopasso di via Mariti completamente allagato a causa delle forti piogge cadute in poco tempo a Firenze

Alle 8.30 di questa mattina è scattata la chiusura via delle Cascine con blocco temporaneo della circolazione, stesso provvedimento poco prima delle 10 per vicolo di San Marco Vecchio. Allagamenti segnalati anche in via Artemisia Gentileschi, via Livorno, via San Bartolo a Cintoia, viale Undici Agosto, via Luigi Lanzi, via Incontri, via Pisacane, via della Pietra, via Dino del Garbo, via delle Bagnese, via San Piero a Quaracchi, viale Milton, via di Soffiano, viale Corsica, via del Fossetto, via di Rifredi, piazza Dalmazia. In via di San Leonardo restringimento di carreggiata e traffico rallentato, allagato il sottopasso di via Circondaria.

Problemi anche al trasporto pubblico: tramvia bloccata e attivati bus sostitutivi tra Careggi- Strozzi e Villa Costanza-Porta al Prato.