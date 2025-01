La mattinata infernale di Ginestra Fiorentina: pioggia implacabile e acqua nelle case

Lastra a Signa (Firenze), 28 gennaio 2025 – Una mattinata molto difficile quella di martedì 28 gennaio per Ginestra Fiorentina. Acqua e fango sono entrati nelle case della frazione di Lastra a Signa per la bomba d’acqua che ha interessato Firenze e provincia.

Tre momenti degli allagamenti accaduti nel centro di Ginestra Fiorentina: diversi danni nelle case, dove è entrato il fango

Il terreno non è riuscito ad assorbire la grandissima quantità di pioggia in poco tempo ed è stato il caos. Ci sono diversi danni ai piani terra degli appartamenti, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per aiutare la popolazione. I problemi sono iniziati poco dopo le otto del mattino. I problemi principali sono stati registrati in via Chiantigiana. La strada è rimasta a intermittenza chiusa al traffico in alcuni tratti per i tanti detriti e il fango sulla carreggiata. A intervenire, oltre ai vigili del fuoco, anche squadre della Protezione Civile.

Detriti e piccoli smottamenti, spiega il Comune di Lastra a Signa, si segnalano anche in via di Valle, via delle Fonti e via Vecchia Pisana. Un fulmine poi è caduto sulla frazione di Malmantile mandando in tilt la corrente elettrica. Molte le famiglie che sono rimaste al buio. Enel è intervenuta per ripristinare il servizio.