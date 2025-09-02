Quel cappellino della premier

CronacaLe vacanze del cuore. Un sorriso per 70 bimbi
2 set 2025
CARLO CASINI
Cronaca
Le vacanze del cuore. Un sorriso per 70 bimbi

La Fondazione Compagnia di Babbo Natale a Vada con le famiglie in difficoltà

Il gruppo di accompagnatori

Babbo Natale ce lo immaginiamo tutto vestito di rosso, con un pesante giaccone invernale pellicciato e il cappellino col pon pon, su una slitta; ma d‘estate l’outfit cambia: in questi giorni è in costume e ciabatte e si sposta su un pullman. Anzi, sono e si spostano: perché i babbi in questione sono i volontari della Fondazione Compagnia di Babbo Natale.

Oltre 70 bambini e ragazzi tra i 4 e i 16 anni (i piccolissimi accompagnati dai genitori), che altrimenti non potrebbero permetterselo, sono partiti domenica dalle Piagge e continueranno a divertirsi al mare fino al 7 settembre tra le spiagge e le campagne di Vada, grazie al progetto ‘Vieni in vacanza con la Compagnia di Babbo Natale’. Vitto e alloggio in bungalow in un campeggio in pineta, tutto offerto dalla Fondazione, trasporto compreso. Ad accompagnare i giovanotti, oltre ai volontari, ci sono anche quattro educatrici professioniste selezionate dalla Compagnia.

Non ci saranno solo mare, pineta e tante attività all’aria aperta, ma anche giochi, arte, sport e altre iniziative per favorire la socialità. Un posto speciale ce l’ha la musica, tanto che tra loro ci sono anche i ragazzi dell’Orchestra delle Piagge che fanno quotidianamente due ore di lezione grazie al progetto nato dalla Scuola di Musica di Fiesole e lanciato nelle periferie per favorire lo sviluppo e l’integrazione tra i giovani. A fine vacanza il Gruppo Orchestrale Le Piagge terrà pure un concerto.

"Per noi l’impegno è continuo, vogliamo stare vicino ai più deboli, in particolare i bambini e i ragazzi, dando loro la possibilità di andare in vacanza, stare all’aperto vicino al mare, in una situazione di allegria, di socialità e possibilmente imparando anche qualcosa – ha spiegato il presidente Silvano Gori –. L’obiettivo è dare un’alternativa, una via d’uscita al rischio marginalità, noia, vuoto. E così, visto il successo dello scorso anno, abbiamo deciso di replicare".

‘Vieni in Vacanza’ è solo una delle tante iniziative benefiche proposte dalla Compagnia ai giovani bisognosi. Tra le altre, meritano menzione le iscrizioni ai corsi sportivi più disparati: "In questo caso al posto della musica c’è lo sport come antidoto alla dispersione", ha puntualizzato Gori.

C.C.

