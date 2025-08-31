La Compagnia di Babbo Natale porta i ragazzi in vacanza

Firenze, 31 agosto 2025 – Uno svago per i ragazzi con famiglie in difficoltà. La Fondazione Compagnia di Babbo Natale non si ferma e anche d’estate porta aiuto sorrisi e soprattutto stimoli a chi non ce la fa. Ed eccoli i Babbi in infradito e costume da bagno, pronti a partire per le vacanze con i ragazzi. Vacanze speciali nelle pineta di Vada dal 31 agosto al 7 settembre ad aiutare grandi e piccini nei giochi e nelle attività vicino al mare e in campagna. Anche quest’anno a partire saranno in tanti.: dai 4 ai 16 anni i ragazzi e i bambini accompagnati dalle loro famiglie saranno ospitati nei bungalow nella pineta di Vada.

“Per noi l’impegno è continuo – sottolinea il presidente Silvano Gori – Vogliamo stare vicino ai più deboli, in particolare i bambini e i ragazzi, dando loro la possibilità di andare in vacanza, stare all’aperto vicino al mare, in una situazione di allegria, di socialità e possibilmente imparando anche qualcosa. L’obiettivo è dare un'alternativa, una via d’uscita al rischio marginalità, noia, vuoto. E così, visto il successo dello scorso anno, abbiamo deciso di replicare organizzando per oltre 70 ragazzi una settimana di vacanza nelle casette della pineta di Vada".

Il progetto si chiama "Vieni in vacanza con la Compagnia di Babbo Natale" e si svolgerà vicino alla spiaggia della Mazzanta. I Babbi, insieme a 4 educatrici professioniste selezionate dalla Compagnia, parteciperanno anche alle attività con i ragazzi. Anche il trasporto è a carico della Compagnia che accompagnerà i partecipanti al campeggio, per poi riportarli a casa. Al centro della settimana anche la musica, due ore al giorno di lezione per i ragazzi dell’Orchestra delle Piagge, uno dei nuclei orchestrali avviato nelle periferie dalla Scuola di Musica di Fiesole per dare occasione di crescita ed integrazione. Il Gruppo Orchestrale Le Piagge a conclusione della vacanza farà anche uno spettacolo concerto.

Il presidente Silvano Gori ha poi ricordato anche il progetto avviato lo scorso anno "Esci dalla strada ed entra in campo” con cui la Compagnia paga ai giovani in difficoltà le iscrizioni a una vasta gamma di corsi sportivi : "In questo caso – conclude Gori – al posto della musica c'è lo sport come antidoto alla dispersione”.