Via Bolognese, un’estate di cantieri. Il programma dei lavori

Firenze, 4 giugno 2025 – Avviso a lavoratori, studenti, residenti: per percorrere via Bolognese – da qui a fine estate – ci vorrà pazienza. Molta pazienza. Stanno infatti andando avanti i lavori di Publiacqua per la sostituzione della rete idrica, il cui intervento è finanziato con fondi Pnrr: dal 10 giugno gli interventi si allargheranno ancora una volta e ci potranno essere molti disagi per la circolazione. Non che ora vada benissimo.

I lavori tra vicolo del Cionfo e via di Careggi hanno portato all'installazione di un semaforo provvisorio e ad un senso di marcia alternato. Dai residenti vengono segnalate diverse criticità in un'area molto importante per il traffico cittadino. D'altronde quel semaforo e quel senso di marcia alternato ovviamente provocano rallentamenti e dunque poi è tutta l'area che ne risente. Per fare un esempio: per percorrere i circa 8 chilometri tra via di Careggi e piazza della Libertà, alle 9.15 di stamani, servivano 20 minuti, con code in prossimità dei lavori.

Questo è il cronoprogramma degli interventi: fino al 6 luglio via Bolognese sarà chiusa nel tratto tra il vicolo del Cionfo e via Salviati. Successivamente – fino al 13 luglio – i lavori coinvolgeranno via Salviati. Dal 13 luglio al 10 settembre ci sarà la chiusura completa tra via Salviati e La Lastra: qui i problemi potranno ulteriormente intensificarsi e per i residenti non sarà facile anche cercare parcheggio. Va detto che Publiacqua ha scelto di effettuare questi interventi nel miglior periodo possibile: le scuole sono chiuse, il mese di agosto è certamente particolare per i fiorentini in quanto molti vanno in vacanza. Ma rispetto a 20 anni fa ormai la città non si svuota più del tutto, anche a causa della crisi economica. Quindi una Firenze deserta è un ricordo del passato e le code in via Bolognese invece sono un incubo del presente: i lavori però erano necessari – la sostituzione della rete idrica aiuta tutta la città – e quindi qualche disagio andrà sopportato. E allora: ci vorrà tanta pazienza.