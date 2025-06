"Mangiare bene senza sensi di colpa"

Sofia Ballati*

Lavoro come biologa nutrizionista, divulgatrice sui social e scrittrice. Il mio lavoro si concentra su visite con i clienti, per aiutarli con percorsi di dimagrimento, ricomposizione corporea, gestione di specifiche patologie e percorsi di educazione alimentare; creazione di contenuti divulgativi con informazioni corrette e scientificamente affidabili; e, infine, scrittura. Il 25 marzo è uscito il mio libro Mangiare bene è una figata (Sperling & Kupfer): rispondo a 101 domande sulla nutrizione, con quiz e pagine compilative per rendere la lettura interattiva. Sui social combatto la disinformazione, cercando di smontare miti che ancora resistono. Una delle domande più frequenti è: "Dottoressa, i carboidrati fanno ingrassare?". Negli ultimi anni si è diffusa l’idea che mangiare pasta, pane o altro sia “sbagliato”. In realtà, i carboidrati dovrebbero far parte della nostra alimentazione quotidiana: non sono loro a farci ingrassare, ma un eccesso calorico prolungato. Se il fabbisogno giornaliero è di 2mila kcal, assumerne 2.500 ogni giorno può portare a un aumento di peso. Mi colpisce positivamente il grande interesse per la nutrizione: sempre più giovani vogliono essere consapevoli e fare scelte corrette. Altre domande frequenti sono: "Come comporre un pasto saziante?" o "Come posso ridurre il consumo di zuccheri?". Dall’altro lato, noto anche un’attenzione eccessiva verso calorie e “cibo sano”, fino all’estremo. I disturbi alimentari sono in aumento ed è un problema molto serio.

Anche per questo è fondamentale parlare di alimentazione con serenità. Una frase che guida la mia comunicazione è: "L’alimentazione non dovrebbe essere sinonimo di privazione e senso di colpa". Mangiare bene significa anche gustare il cibo, viverlo con piacere e condivisione. Non ci nutriamo solo per necessità biologica, ma anche per emozione e socialità.

Un’altra domanda ricorrente è: "Posso sgarrare il weekend?". Non amo utilizzare la parola “sgarro”: nel linguaggio comune implica aver fatto qualcosa di sbagliato. Preferisco parlare di pasti – programmati o meno – che rientrano in un’alimentazione sana e flessibile. Come scriveva Paracelso: "Sola dosis facit venenum" – è la dose che fa il veleno. Vedo, inoltre, sempre più giovani attenti all’alimentazione abbinata ad un’adeguata attività fisica. Seguire una dieta sana e praticare sport è molto importante, in quanto tutto questo ci permette di preservare (o aumentare) la massa muscolare.

