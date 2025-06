Torna Lunaria nel segno di Dante. Le arti di strada protagoniste

Un’ascesa al Paradiso passando attraverso l’Inferno e il Purgatorio. Il percorso, nel segno della Divina Commedia di Dante Alighieri, si compirà all’interno del borgo medievale di Calenzano, suggestiva sede dell’edizione 2025 di Lunaria, in programma sabato 14 e domenica 15 giugno. Il Festival delle arti di strada, dedicato proprio alle tre ‘cantiche’ del sommo poeta, è promosso dal Comune di Calenzano, organizzato dall’Associazione Turistica di Calenzano e affidato dal 2022 alla direzione artistica dell’associazione Le Petit Voyage. Oltre 70 gli artisti che si alterneranno nei diversi punti del borgo, oltre a una quarantina di figuranti con il compito anche di indirizzare il pubblico che si preannuncia numeroso: l’anno scorso le presenze, nella due giorni del festival che ha raggiunto ormai una valenza nazionale, sono state infatti circa 7mila.

La manifestazione sarà aperta dalle 19 alle 24, con apertura delle casse 17,30-24 per la giornata di sabato e 17-23 per la giornata di domenica. Le biglietterie, a differenza delle passate edizioni, saranno posizionate nel parcheggio del cimitero di via Puccini e al piano terra dello St.Art. Eventi di via Garibaldi.

Il costo dei biglietti è 10 euro l’intero, 8 euro il ridotto (per i bambini da 6 a 12 anni, per i soci Coop e di ATC), gratis fino a 6 anni; saranno acquistabili in prevendita nel circuito Ticket One. Ci sarà un servizio navetta, attivo dalle 18 a mezzanotte e mezzo i sabato e dalle 17,30 a mezzanotte e mezzo la domenica.