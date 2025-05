Via di Careggi, “imprevisto” nei lavori: traffico in tilt e lunghe code

Firenze, 26 maggio 2025 – Una mattina di passione per gli automobilisti a Firenze. Un “imprevisto tecnico” ha causato il prolungamento dei lavori Publiacqua in corso su via di Careggi e via Bolognese. I cantieri, aperti il 23 maggio, dovevano concludersi entro le 06:30 di lunedì 26 maggio. Ma alla fine la chiusura dei lavori è stata posticipata ala pomeriggio di lunedì 26 maggio. Lo slittamento ha comportato dunque la conseguente posticipazione delle operazioni di ripristino del manto stradale, necessari per la totale riapertura al traffico.

Il ritardo ha comportato notevoli disagi e caos nella mattina di oggi. Si sono registrati forti rallentamenti e code lungo le principali direttrici della zona interessata, e dunque Careggi, Mugnone, Bolognese, viale Volta, Cure. Tanti i post degli automobilisti rimasti bloccati in coda sui social. “Stamani è stato un delirio”, scrive un utente. “Anche in motorino difficile passare”, scrive un altro.