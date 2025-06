’Per sempre Alfredo’. Bambini e ragazzi lo ricordano in bici

Dopo l’exploit del Campionato italiano disputato l’anno scorso la corsa ciclistica "Per sempre Alfredo", dedicata all’ex Commissario tecnico della nazionale di ciclismo Alfredo Martini, ancora amatissimo sul territorio sestese, torna alla formula originaria puntando su bambini e ragazzi. L’edizione 2025 della manifestazione organizzata dal Comitato "Per sempre Alfredo", presentata ieri nel palazzo comunale di Sesto ed in programma mercoledì dalle 16,30, sarà destinata a atleti fra i 6 ed i 18 anni, con circa 200 partecipanti previsti. Collegata all’evento si terrà un’iniziativa promozionale di avvicinamento alla bicicletta e al ciclismo per bambini non tesserati nella quale sono state coinvolte anche le scuole. Il percorso di gara, in pieno centro cittadino, sarà: piazza Vittorio Veneto, piazza della Chiesa, via Savonarola, via Fratelli Cairoli, via Garibaldi, via Barducci con ritorno in piazza Vittorio Veneto dove è previsto l’arrivo. L’ultimo gruppo, quello dei ragazzi più grandi prenderà il via alle 21,30 con trenta giri da disputare.

"Dopo il campionato italiano, che è il massimo obiettivo che potevamo raggiungere torniamo alla formula originaria della manifestazione facendo correre bambini e ragazzi – ha spiegato l’assessore allo Sport Damiano Sforzi – Siamo sicuri che Alfredo sarebbe contento perché è quello che alimenta questo sport". Sulla stessa linea anche il sindaco Lorenzo Falchi che ha ringraziato gli organizzatori: "Questa manifestazione – ha sottolineato – è cresciuta nel corso degli anni e ora si riscopre la vocazione per cui era nata, dare un palcoscenico, nel centro della città, ai più giovani". Per la gara sono previsti, a partire dalle 13, divieti di sosta e dalle 15,30 di circolazione.

S.N.