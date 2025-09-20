A Firenze lavori alla rete fognaria in via dei Pandofini

Firenze, 20 settembre 2025 - A Firenze partono da questa settimana nuovi lavori, oltre ai “classici” cantieri della tramvia. In via Pandolfini inizieranno il 23 settembre i lavori per un nuovo allaccio alla rete fognaria. Fino all’11 ottobre sarà chiuso il tratto via del Crocifisso-via delle Seggiole. Viabilità alternativa per i veicoli provenienti da via dell’Agnolo e diretti in via del Proconsolo: via Verdi-via dell’Oriuolo-via del Proconsolo-via Ghibellina-via delle Seggiole. In via Sgambati, riporta una nota di Palazzo Vecchio, sarà fatto un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. Fino al 26 settembre sarà interrotta la circolazione nel tratto via Marco da Gagliano-via di Carraia.; in via Marco da Gagliano sono previsti un divieto di transito tra via Geminiani e via Sgambati e un restringimento tra via Sgambati e il numero civico 4. Viabilità alternativa per via di Carraia: viale Gori-viale degli Astronauti-viale Guidoni-via Santoni-via di Carraia. In via delle Sentinelle, per il rifacimento di un muro a retta, il 22 settembre sarà interrotta la circolazione tra via di Villamagna e via della Villa Cedri. Inoltre in via di Villamagna tra via delle Sentinelle e via del Crocifisso del Lume sarà istituito un senso unico verso quest’ultima strada. Percorso alternativo per raggiungere via delle Sentinelle lato via Villa Cedri: via Crocifisso del Lume-via di Ripalta-via Maggiorelli-via delle Lame-via Crocifisso del Lume-via delle Sentinelle. Il termine previsto dell'intervento è il 5 dicembre.