Profumi e colori al Giardino Corsini. Firenze Flower Show, inno al green

Un tripudio di profumi e colori. Torna ’Firenze Flower Show’, tra le più importanti fiere florovivaistiche nazionali. La location sarà ancora il Giardino Corsini che, nel cuore della città, aprirà le sue porte il 27 e 28 settembre per consentire di entrare nel mondo dei migliori vivaisti e artigiani d’Italia. "Il nostro è un evento di grande rilevanza, che si svolge in una città straordinaria come Firenze dal 2019 – commenta Lucia Boccolini, ideatrice del Circuito Italiano Flower Show – con la partecipazione di vivaisti da tutta Italia, piante rare e artigiani che presenteranno creazioni uniche. Inoltre, saranno numerose le attività collaterali gratuite, tra cui corsi di giardinaggio, incontri tematici, degustazioni, showcooking e workshop per tutti i visitatori". Circa 70 espositori coloreranno e daranno vita a questo spettacolo naturalistico presentando le più rare e inconsuete varietà di piante derivanti da tutto il mondo e i prodotti artigianali più particolari vicini al tema green. Anche quest’anno con l’attiva partecipazione e collaborazione di tutte le istituzioni locali tra cui Comune di Firenze, Regione Toscana, il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari Ambientali e Forestali dell’Università di Firenze e numerose associazioni e realtà fiorentine. Il percorso fiabesco che i visitatori potranno trovare passerà infatti per tutte le varietà botaniche più particolari, introvabili e di qualità: si potrà passeggiare immersi all’interno di una meravigliosa limonaia tra una vasta collezione di piante grasse e piante carnivore.

La spettacolarità dell’evento proseguirà poi nel giardino principale dove si potranno trovare introvabili agrumi ornamentali, con esemplari tra i più rari e antichi e una ricchezza di profumi e colori che non passerà sicuramente inosservata. Non mancheranno ovviamente alberi da frutto, una vasta collezione di graminacee ornamentali, piante perenni, piante da frutto, bonsai ma anche di aceri giapponesi. E poi tante specie di bulbi da fiore, una vasta collezione di rose antiche e moderne e gli stravaganti kokedama. Ogni attività collaterale è gratuita ed aperta a tutti, previa iscrizione online sul sito ufficiale www.firenzeflowershow.com