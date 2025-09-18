Nuovo cantiere sui viali a Firenze, gli operai sono in arrivo anche in piazza Beccaria

Firenze, 18 settembre 2025 – Prenderanno il via tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, i cantieri della linea per Bagno a Ripoli in Beccaria. Si partirà dai sottoservizi per poi passare al rifacimento della piazza, con pavimentazione in pietra serena, alberi, sei torri faro (per garantire l’illuminazione di tutta l’area) e specchi d’acqua per ridurre l’effetto isola di calore durante il periodo estivo. Ma prima di partire con gli scavi bisognerà attendere i saggi archeologici che dovranno verificare se nel sottosuolo vi siano resti della Firenze antica. Gli interventi si estenderanno su un’area di 300 metri (arriveranno fino a viale Giovine Italia) e avranno una durata di 38 settimane. I binari su cui passerà Sirio saranno l’ultimo step.

E comunque il volto di piazza Beccaria cambierà radicalmente con l’arrivo dei binari del tram che ’gireranno intorno’ a Porta la Croce, uno in direzione Arno, l’altro verso la Fortezza da Basso. Nella piazza, che sarà completamente ripavimentata e dove verranno posizionate nuove sedute, spunteranno 31 alberi in più. Non ci saranno i pali, quei brutti pali che hanno devastato negli anni scorsi lo skyline di Santa Maria Novella. Secondo il progetto della 3.2.1 infatti quasi metà del percorso della futura tratta, oltre 3 chilometri, sarà a batteria e senza pali. Ma suggestioni a parte, quello che davvero preoccupa è l’imbuto che questi cantieri creeranno in un’area molto sensibile della città, già provata da numerosi lavori. Durante la prima fase, verranno sostituiti la rete dell’acquedotto, i cavi della fibra e le tubazioni di gas ed energia elettrica. Nello stesso periodo della cantierizzazione di piazza Beccaria partiranno anche gli interventi su viale Giannotti (tra piazza gavinana e via Caponsacchi) della durata di 25 settimane e quelli tra via Traversari, viale Europa e largo Novelli, per altre 40 settimane. Poi si passerà direttamente al 2026, e precisamente a febbraio con via Poggio Bracciolini (29 settimane per 200 metri) e il Ponte da Verrazzano (ad aprile) sul quale si lavorerà per 31 settimane per installare le rotaie del tram.