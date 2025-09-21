I ’caricabatterie’ del tram: "Enormi e inguardabili". L’ipotesi alberi-schermo

"Com’è possibile che la commissione paesaggio del Comune, creata ad hoc dalla giunta, non abbia nulla da eccepire su opere come queste?".

A chiederselo è il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Palazzo Vecchio – con Angela Sirello, Alessandro Draghi, Giovanni Gandolfo e Matteo Chelli – che da qualche tempo hanno messo nel mirino le due sottostazioni elettriche per l’alimentazione della futura linea del tram, la 3.2.1.

In particolare gli esponenti dell’opposizione puntano il dito contro il manufatto che gli operai stanno tirando su all’angolo tra il ponte San Niccolò e i giardini del Lungarno del Tempio all’altezza dello storico chiosco e dell’area cani (l’altra stazione sta invece sorgendo in piazza Bernardino Pio, nella zona del viale Europa, all’interno di un parchetto pubblico).

Possibile, si chiedono da Fratelli d’Italia, realizzare un’opera così impattante in una zona di pregio, a due passi dai viali di circonvallazione e vicino alla Zecca Vecchia da dove si gode uno degli scorci più belli del centro storico? "Perché la soprintendenza non interviene?".

Dagli uffici tecnici trapela che una volta concluse le opere potrebbero essere studiate delle opere di mitigazione dell’impatto, ad esempio con dei filari di nuovi alberi a ’mascherare’ la sottostazione. D’altra parte però l’opera (ne vengono realizzate due, è stato spiegato, perché, se uno dovesse andare temporaneamente in tilt, c’è sempre quella di emergenza) è fondamentamentale per garantire che parte della nuova linea – nella fattispecie l’intero percorso dei viali e il rione di Gavinana lungo Bracciolini-Giannotti – possa essere alimentata senza i pali hche già in passato hanno sollevato polemiche in città perché troppo impattanti. Le sottostazioni tecnicamente, con la produzione di forza motrice, avranno il compito di ricaricare le batterie per far funzionare i futuri mezzi Hitachi che viaggeranno sulla tratta Libertà-Bagno a Ripoli.

Emanuele Baldi