Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio ViperBlack out ViareggioMeri MalucchiMaltempoFuksas cubo nero FirenzeMorta dopo trattamento estetico
Acquista il giornale
CronacaLadri in casa di Marco Laschi. Colpito anche il padre Massimo
19 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Ladri in casa di Marco Laschi. Colpito anche il padre Massimo

Ladri in casa di Marco Laschi. Colpito anche il padre Massimo

Anche Massimo Laschi (in foto) padre del dj e produttore Marco, ha subito la devastazione della propria casa nella notte...

Anche Massimo Laschi (in foto) padre del dj e produttore Marco, ha subito la devastazione della propria casa nella notte...

Anche Massimo Laschi (in foto) padre del dj e produttore Marco, ha subito la devastazione della propria casa nella notte...

Per approfondire:

Anche Massimo Laschi (in foto) padre del dj e produttore Marco, ha subito la devastazione della propria casa nella notte tra il 15 e il 16 agosto, così come il figlio. "Abitiamo accanto in via di Vacciano a Bagno a Ripoli – spiega -. Mia moglie ed io eravamo in Versilia, Marco era a lavorare al Twiga, il figlio più piccolo, che pure abita qui accanto, era in vacanza". Un’assenza di cui i ladri hanno approfittato.

"Sono riusciti a isolare l’antifurto e si sono introdotti a casa di Marco dove hanno rotto tutto, rubandogli anche le protesi della gamba che gli fu amputata dopo un incidente – ricostruisce turbato Massimo Laschi -. Uno sfregio, visto che sono personalizzate. In particolare gliene hanno portata via una speciale, che serve per poter nuotare".

Tra le cose trafugate a casa del figlio, anche le scatole vuote dei Rolex. Poi i ladri hanno scardinato la porta dell’appartamento del padre (dirigente provinciale di Forza Italia) rovinando le inferriate e una parete. "In casa non tengo niente di valore. Mi hanno portato via delle catenine e alcuni orologi di scarso valore. Ma hanno fatto tanti danni alla casa, agli oggetti, alla parte esterna".

Solo l’appartamento del figlio minore non è stato preso di mira dai ladri. "Forse sono stati disturbati dall’arrivo di qualcuno. Ma non avrebbero trovato nulla: in casa non abbiamo niente di valore, se non affettivo" conclude Massimo Laschi.

Manuela Plastina

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Furto