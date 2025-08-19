Ladri in casa di Marco Laschi. Colpito anche il padre Massimo

Anche Massimo Laschi (in foto) padre del dj e produttore Marco, ha subito la devastazione della propria casa nella notte tra il 15 e il 16 agosto, così come il figlio. "Abitiamo accanto in via di Vacciano a Bagno a Ripoli – spiega -. Mia moglie ed io eravamo in Versilia, Marco era a lavorare al Twiga, il figlio più piccolo, che pure abita qui accanto, era in vacanza". Un’assenza di cui i ladri hanno approfittato.

"Sono riusciti a isolare l’antifurto e si sono introdotti a casa di Marco dove hanno rotto tutto, rubandogli anche le protesi della gamba che gli fu amputata dopo un incidente – ricostruisce turbato Massimo Laschi -. Uno sfregio, visto che sono personalizzate. In particolare gliene hanno portata via una speciale, che serve per poter nuotare".

Tra le cose trafugate a casa del figlio, anche le scatole vuote dei Rolex. Poi i ladri hanno scardinato la porta dell’appartamento del padre (dirigente provinciale di Forza Italia) rovinando le inferriate e una parete. "In casa non tengo niente di valore. Mi hanno portato via delle catenine e alcuni orologi di scarso valore. Ma hanno fatto tanti danni alla casa, agli oggetti, alla parte esterna".

Solo l’appartamento del figlio minore non è stato preso di mira dai ladri. "Forse sono stati disturbati dall’arrivo di qualcuno. Ma non avrebbero trovato nulla: in casa non abbiamo niente di valore, se non affettivo" conclude Massimo Laschi.

Manuela Plastina