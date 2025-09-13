Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Firenze

CronacaLa rivoluzione digitale corre sulla fibra ottica
13 set 2025
LISA CIARDI
Cronaca
La rivoluzione digitale corre sulla fibra ottica

Il cda di Open Fiber in visita a Pitigliano (Grosseto), frontiera più avanzata a livello nazionale nel passaggio dal rame alla connettività ultraveloce

di Lisa CiardiPITIGLIANO (Grosseto)Tappa a Pitigliano, nel Grossetano, per i vertici di Open Fiber, operatore wholesale only (all’ingrosso) che sta lavorando da tempo per migliorare e potenziare la connettività in tutte le aree della Toscana. Nelle giornate di giovedì e di ieri, il board del Consiglio di amministrazione della società ha voluto visitare personalmente i cantieri e i progetti attivi nel cuore della Maremma, a partire dal piccolo borgo della provincia di Grosseto.

Particolare attenzione è stata riservata appunto a Pitigliano dove, grazie a un’infrastruttura di oltre 22,5 km, realizzata con il 70% di riutilizzo delle reti esistenti, Open Fiber ha garantito la copertura del 94% delle unità immobiliari del territorio, connettendo anche edifici pubblici strategici come scuole, sedi istituzionali e forze dell’ordine. Si tratta di uno dei cinque comuni italiani scelti per la fase pilota dello switch-off dal rame alla fibra, con una penetrazione Ftth (fiber to the home, la fibra fino a casa) del 35% tra le famiglie residenti, ben al di sopra della media nazionale. Questo rende lo un esempio di digitalizzazione nei piccoli centri.

"Pitigliano è un borgo straordinario che rappresenta un modello virtuoso per la digitalizzazione dei piccoli centri in Italia – dichiara l’ad di Open Fiber, Giuseppe Gola –. Questo progetto dimostra che la connettività ultraveloce è il motore per la crescita sostenibile e l’inclusione digitale. Il messaggio è chiaro: è possibile superare il digital divide e portare servizi avanzati anche nei comuni più piccoli, creando un futuro più connesso e smart per tutti. Per concretizzare la trasformazione digitale in tutto il Paese è fondamentale spingere sull’adozione della rete in fibra ottica le cui performance sono imparagonabili alle vecchie reti in rame o misto rame".

Il progetto di Pitigliano si distingue anche per l’ampia campagna di comunicazione e promozione locale, che ha coinvolto i cittadini attraverso attività porta a porta, eventi pubblici, affissioni e presidi fisici. Sono stati distribuiti voucher da 100 euro per i clienti e contributi da 150 euro per gli operatori di telecomunicazioni, incentivando l’adozione della nuova tecnologia. Il borgo è diventato così una sorta di laboratorio a cielo aperto, con soluzioni innovative come l’illuminazione pubblica intelligente, il monitoraggio ambientale e acustico, il fiber sensing per la rilevazione di frane e traffico, il Digital Twin del territorio per la pianificazione urbana, la piattaforma Vera per l’analisi dei dati IoT.

Oltre a Pitigliano, che aderisce al progetto "100% Fibra Vera", votato al completo switch off dal rame alla fibra, i membri del board hanno fatto tappa anche in diversi cantieri toscani della rete dove si lavora quotidianamente per garantire la connessione ultraveloce alle persone e alle imprese. L’azienda ha portato nel Paese una copertura della rete in fibra ottica che ormai è nella media europea, ma questa che è una vera e propria autostrada digitale del futuro deve essere percorsa da sempre più cittadini. La sfida è quella di lavorare per favorire il take up, cioè l’adozione concreta della connettività che viaggia sull’infrastruttura di Open Fiber, la più performante, veloce e sicura, così come indicato dalla roadmap dell’Unione Europea, che fissa al 2030 la data di abbandono totale del rame.

